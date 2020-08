Die Aussichten könnten in diesen Tagen kaum schlechter sein: Die Analysten des Centers for Automotive Research der Universität Duisburg-Essen haben errechnet, dass 2020 in Deutschland aller Voraussicht nach so wenige Autos gebaut werden wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die Corona-Krise hat den Einbruch der Konjunktur in der Automobilindustrie noch um ein Vielfaches verschärft – und dabei hatten Hersteller und Zulieferer sowieso zu kämpfen, denn der Wandel von Verbrennungsmotoren zu Elektroantrieben setzt die erfolgsverwöhnte Branche erheblich ...