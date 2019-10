SVA vor schwerer Aufgabe gegen Aufsteiger

Nach dem überzeugenden Triumph im WFV-Pokal in Heidenheim haben die Frauen des SV Alberweiler in der Fußball-Regionalliga Süd nun eine deutlich schwerere Aufgabe vor sich, den SC Würzburg Dragons. Der Aufsteiger spielt bislang eine hervorragende Saison und befindet sich auf Rang vier. Der Anstoß in Alberweiler erfolgt am Sonntag um 13 Uhr.

Mit 7:1 setzte sich die Mannschaft von Chantal Bachteler unter der Woche im WFV-Pokal-Achtelfinale beim FFV Heidenheim durch. Ein starker Sieg, der durch eine genauso starke Leistung folgerichtig war. „Wir haben nur zu Beginn, kurz nach dem 1:0, einen kleinen Wackler gehabt, bei dem wir auf der Linie klären mussten, ansonsten haben wir nichts zugelassen“, erläutert die SVA-Trainerin. Den Gegentreffer musste man beim Stand von 6:0 durch einen Strafstoß hinnehmen. „Keiner weiß so genau, was der Schiedsrichter da gepfiffen hat, auch der Heidenheimer Trainer Harald Fronmüller nicht“, sagt Bachteler.

Erneut überzeugten gegen Heidenheim Vera Ellgass mit einem Dreierpack und Solveig Schlitter mit einem Treffer. Beide waren im Sommer von den B-Juniorinnen in die „Erste“ aufgerückt. „Sie kommen langsam mit dem Spiel und der Härte bei den Damen klar“, so Bachteler. „Sie finden ihren Platz in der Mannschaft. Aber das gesamte Team findet sich immer besser zusammen und die Offensiv-Automatismen greifen besser.“ Dies drückt sich auch in der verbesserten Chancenverwertung aus. „Wir brauchen nicht mehr ganz so viele Chancen wie vor ein paar Wochen noch.“

Am Sonntag trifft man allerdings auf einen anderen Gegner. Der Aufsteiger SC Würzburg Dragons ist die einzige Mannschaft in der Liga, die es bislang geschafft hat, dem SC Freiburg II Punkte abzunehmen. Seit diesem Spiel gab es aber zwei Niederlagen infolge. „Ich weiß nicht, ob die Aufstiegseuphorie dort verflogen ist, oder woran es liegt. Aber es ist sicher, dass Würzburg eine herausragende Offensive stellt“, sagt Bachteler. Damit spielt sie auch auf Medina Desic an, die mit ihren neun Saisontoren für fast die Hälfte aller Würzburger Treffer verantwortlich ist. Dazu lobt die SVA-Trainerin Mittelfeldspielerin Theresa Damm: „Beide haben einiges an Zweitligaerfahrung und sind absolute Ausnahmespielerinnen. Ihre Erfahrung hilft der Mannschaft natürlich extrem weiter.“

Schwächen in der Defensive

Aber auch Schwächen offenbart der Gast. Würzburg ist unter allen Mannschaften außerhalb der Abstiegszone die mit den meisten Gegentoren (23). Ein Faktor, den der SVA mit seiner guten Offensive nutzen kann. „Wir wollen sie im Aufbau stören und ihr Spiel auch ein wenig kaputt machen“, erklärt die SVA-Trainerin. „Wir müssen weiterhin gut stehen, denn die Offensive ist wirklich überragend. Und eine starke Offensive kann durchaus auch mal das ein oder andere Gegentor verkraften.“ Einen Punkt gegen solch einen Gegner zu holen, wäre im Moment sehr wichtig, so Bachteler weiter. „Wir wollen den Abstand nach hinten vergrößern und auch beweisen, dass wir mit den Spitzenteams der Liga mithalten können.“

Weiterhin verzichten muss der SVA auf die beiden langzeitverletzten Selina Gaus und Ecem Cumert. Ansonsten ist der Kader soweit komplett.