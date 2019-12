SVA verabschiedet sich stark in die Winterpause

In ihrem letzten Spiel vor der Winterpause haben die Fußballerinnen des SV Alberweiler in der Regionalliga Süd mit 6:2 gewonnen. In dem extrem wichtigen Spiel gegen Forstern, ein Konkurrent im Abstiegskampf, ging der SVA als Sieger vom Platz. Damit ist das erwünschte Polster auf die Abstiegsränge vor Weihnachten auf ein beruhigendes Maß angestiegen.

„Wir sind heute sehr dominant aufgetreten und das Ergebnis geht alles in allem völlig in Ordnung“, sagte die Trainerin nach dem Spiel. Bereits mit 3:0 ging es nach Toren von Katharina Rapp, Tamara Würstle und Vera Ellgass in die Pause. „Wir hatten noch drei weitere tausendprozentige Chancen, aber ich bin sehr zufrieden.“ Kurz vor dem 1:0 hätte die Partie jedoch fast einen anderen Verlauf genommen. Nach einem Schuss an den Innenpfosten sprang der Ball glücklicherweise in die Arme von Torspielerin Melanie Geiselhart. „Wir haben dann quasi im Gegenzug das Führungstor gemacht und das Spiel bestimmt.“

In der zweiten Halbzeit waren es dann die Gäste aus Oberbayern, die zuerst etwas Zählbares auf die Anzeige brachten. Dadurch ließ sich der SVA jedoch nicht beirren. Nur eine Minute später war der alte Drei-Tore-Abstand wiederhergestellt, Lena Bucher traf zum 4:1. Kurz darauf schnürte Sandra Obermeier vom FCF ihren Doppelpack und brachte die Gäste noch einmal auf 4:2 heran, aber auch hier ließ die Antwort des SVA nicht lange auf sich warten. Auch Vera Ellgass machte beim 5:2 ihren zweiten Treffer der Partie, ehe Malin Frisch kurz vor Schluss dann den Endstand herstellte.

Zwei Punkte im Schnitt pro Spiel

Durch den Sieg hat der SV Alberweiler nun das Polster auf die Abstiegsplätze auf elf Punkte vergrößert. Grund genug, um eine entspannte Weihnachtsfeier abzuhalten. „Der Vorsprung tut uns gut und wir werden nächste Woche sicher eine schöne Weihnachtsfeier haben, in der wir eine ordentliche Hinrunde feiern können“, so Bachteler, die mit ihrer Mannschaft nun endlich die wohlverdiente Winterpause erreicht hat. Mit ziemlich genau zwei Punkten im Schnitt pro Spiel kann der SVA zufrieden sein. Die Statistik liest sich besser, als es zum Anfang der Saison den Anschein hatte: „Wir haben viele Spielerinnen in die Mannschaft integrieren müssen. Da lief am Anfang noch nicht alles rund. Jetzt hat sich die Mannschaft gefunden“, erklärt die Trainerin.

In der fast dreimonatigen Pause wird sich jedoch keinesfalls ausgeruht: „Wir werden im Winter noch einige Hallenturniere spielen, um nicht an Fitness zu verlieren. Wir haben leider keinen Kunstrasenplatz, auf dem wir über den Winter gut trainieren können, aber durch die Turniere werden wir versuchen im Fluss zu bleiben, damit wir unsere Serie nach dem Winter fortsetzen können.“