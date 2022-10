SVA unterliegt FC Bayern unglücklich

Der SV Alberweiler hat in der B-Juniorinnen-Bundesliga gegen den FC Bayern München den ersten Punktgewinn knapp verpasst und mit 0:1 verloren.

Von Beginn an war in der Hessenbühl-Arena zu spüren, dass der SVA von der guten Leistung in Sindelfingen beflügelt war. Die Gastgeberinnen ließen kaum eine Torchance zu. Die erste gute Gelegenheit der Gäste in der 23. Minute vereitelten Torhüterin Celine Fuchs und Kapitänin Hanna Michalsky gemeinsam. Der SVA verbuchte viele gute Balleroberungen, doch der letzte Pass war immer wieder zu ungenau, sodass die Angriffe verpufften. Kurz vor der Pause dann der glückliche Führungstreffer für die Gäste, als nach einer Ecke Stürmerin Gabriela Grashei am schnellsten schaltete.

Die zweite Halbzeit begann wieder sehr ausgeglichen, doch ab der 60. Minute wurden die Gastgeberinnen noch mutiger und attackierten bereits am gegnerischen Strafraum. Bei einem Schuss aus 18 Metern konnte die Gäste-Torhüterin parieren. Jetzt gab es nur noch wenige Angriffe der Münchnerinnen, die Heimelf war klar am Drücker und der Ausgleich lag in der Luft. Vor allem im Zentrum brachten immer wieder gute Balleroberungen und schnelles Umschalten nach vorne Gefahr vor dem Tor des FC Bayern. Am Ende reichte es nicht mehr zum Ausgleich trotz einer sehr guten Mannschaftsleistung.

„Auf diese Leistung können wir aufbauen und die ersten Punkte sind nur noch eine Frage der Zeit“, so das Fazit von Trainer Herbert Sailer. Die nächste Chance auf den ersten Punktgewinn hat der SVA am Samstag, 8. Oktober, beim 1. FC Donzdorf (Anstoß: 14 Uhr). Im vergangenen Jahr belegte Donzdorf als Achter den letzten Nichtabstiegsrang. In diese Saison starteten die Donzdorferinnen mit einem Remis und zwei Niederlagen.

Am Mittwoch, 12. Oktober, folgt die Partie in der ersten Runde des WFV-Pokals beim Verbandsliga-Siebten Deuchelried (Spielbeginn: 18.30 Uhr).