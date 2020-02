SVA tritt mit zwei Teams bei „Süddeutschen“ an

Sowohl die C-Juniorinnen als auch die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben sich durch den württembergischen Meistertitel in der Halle für die süddeutsche Futsal-Meisterschaft qualifiziert. Beide Wettbewerbe finden am Sonntag, 1. März, in der Main-Tauber-Halle in Wertheim statt. Die C-Juniorinnen spielen am Vormittag ab 10.30 Uhr, die B-Juniorinnen am Nachmittag ab 14.30 Uhr.

Der SVA ist der einzige Verein im Teilnehmerfeld, der sich mit den C- und den B-Juniorinnen qualifiziert hat. In beiden Turnieren wird im Modus „jeder gegen jeden“ gespielt. Der Erst- als auch der Zweitplatzierte qualifiziert sich für den vierten DFB-Futsal-Cup in Wuppertal, welcher am Samstag, 14. März, für die C-Juniorinnen und am Sonntag, 15. März, für die B-Juniorinnen stattfindet. Während der SVA bei den C-Juniorinnen zum ersten Mal an der süddeutschen Meisterschaft im Futsal teilnimmt, ist es bei den B-Juniorinnen die vierte Qualifikation in Folge. Außerdem sind Alberweilers B-Juniorinnen amtierender süddeutscher Meister im Futsal. „Beide Teams werden versuchen, die ersten beiden Plätze zu erreichen, jedoch ist das Teilnehmerfeld bei beiden Turnieren stark besetzt“, sagt SVA-Trainer Dominik Herre. „Es kann praktisch jeder jeden schlagen. Es ist alles möglich.“

Bundesligaspiel abgesetzt

Die C-Juniorinnen treffen auf den 1. FFC Frankfurt, den Karlsruher SC, die SpVgg Greuther Fürth und den Hegauer FV. Bei den B-Juniorinnen haben sich ausschließlich Bundesligisten qualifiziert. Hier trifft der SVA auf den SC Freiburg, den FC Bayern München, die TSG 1899 Hoffenheim und den SC Dortelweil. Aufgrund der Qualifikation für die süddeutsche Futsal-Meisterschaft wurde das für Samstag, 29. Februar, angesetzte Bundesligaspiel der B-Juniorinnen zwischen dem SVA und dem SC Dortelweil in Absprache beider Vereine einvernehmlich abgesetzt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.