SVA tritt bei Turnier in Frankreich an

Die Bundesliga B-Juniorinnen des SV Alberweiler treten am Pfingstwochenende bei einem internationalen Turnier im Elsass (Frankreich) an. In Holtzwihr wird der Girls-Alsace-Cup ausgetragen. Insgesamt sind 16 Mannschaften am Start.

Zunächst wird in vier Vierergruppen am Samstag gespielt. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Finalturnier, die sogenannte „Champions League“. Die Gruppendritten und Gruppenvierten spielen am Sonntag in einem B-Turnier um den „Europa-League-Titel“. Es nehmen Mannschaften aus Frankreich, Spanien, Deutschland, Schweiz, USA, Finnland, Schweden und den Niederlande teil. Dem SVA dient das Turnier als Saisonabschluss für den Kader der Saison 2018/2019. In der Gruppe B spielt der SVA gegen zwei französische Teams (VGA Saint Maur und FC Vendenheim) und gegen Hammarby IF (Schweden).