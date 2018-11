SVA trifft auf offensivstarken Gegner

Nachdem die Frauen des SV Alberweiler am vergangenen Wochenende in der Fußball-Regionalliga Süd spielfrei hatten, geht es am Sonntag in die letzte Phase vor der Winterpause. Zu Gast ist der TSV Jahn Calden. Der Gegner aus der Nähe von Kassel sollte trotz Tabellenposition acht nicht unterschätzt werden. Der Anstoß erfolgt am Sonntag um 14 Uhr auf dem Sportplatz in Alberweiler.

Für Alberweilers Trainerin Chantal Bachteler war die spielfreie Woche ein zweischneidiges Schwert. „Wenn ich die Wahl gehabt hätte, dann hätte ich am Sonntag lieber gespielt“, sagt sie. „Wir haben sieben Spiele am Stück gewonnen und wollten den Rhythmus gerne beibehalten. Trotzdem war es natürlich so, dass sich einige Spielerinnen ein wenig auskurieren konnten.“ So hat unter anderem Lena Rädler nach dreiwöchiger Krankheitspause wieder das Training aufgenommen. Darüber hinaus hatte nur Ecem Cumert, die das Wochenende auf Länderspielreise in der Türkei verbrachte, die Belastung von zwei Spielen zu tragen und ist ein wenig angeschlagen. „Da müssen wir einfach schauen, wie es am Sonntag aussieht“, so Bachteler.

Bachteler erwartet schwieriges Spiel

Der TSV Jahn Calden ist ein gefährlicher Gegner. Das sieht auch Chantal Bachteler so: „Ich denke es wird sehr, sehr schwierig für uns. Schwieriger, als es die letzten Wochen war. Calden verfügt über eine sehr starke Offensive.“ Die Hessinnen haben in zwölf Spielen bisher 29 Tore geschossen. Nur der FC Ingolstadt und der SV Sand II, die auf Tabellenplatz eins und zwei stehen, trafen öfter. „Wir müssen einfach weiterhin kompakt und stabil sein in der Verteidigung“, erklärt Bachteler. Wohlwissend, dass der SV Alberweiler mit elf Gegentoren die beste Abwehr der Liga stellt.

Calden steht zwar in der Tabelle nur auf Platz acht, konnte aber am vergangenen Sonntag gegen den Tabellenführer aus Ingolstadt eine starke Leistung abrufen und verlor nur knapp mit 3:4. „Ich bin mir sicher, dass Calden bei uns zeigen will, was sie können. Unterschätzen dürfen wir sie auf keinen Fall“, sagt Bachteler und fügt hinzu: „Wir spielen zu Hause, natürlich wollen wir punkten. Daheim will man immer gewinnen, aber es wird sehr, sehr schwierig. Da kommt schon ein starker Gegner.“

Ein Sieg könnte für den SVA eine Verbesserung auf den vierten Tabellenplatz bedeuten, da der FC Forstern am Sonntag spielfrei ist. Alberweiler hat bisher die wenigsten Partien in der Liga bestritten und hängt manchen Mannschaften bereits drei Spiele hinterher. Dafür steht der SVA als Tabellenfünfter hervorragend da, denn somit ist der Anschluss nach ganz oben durchaus in Reichweite. Für die meisten Teams bedeutet der kommende Spieltag das Ende der Hinrunde. Alberweiler hat noch zwei Nachholspiele ausstehen. Die Rückrunde beginnt in der kommenden Woche. Erst Mitte Dezember beginnt in der Regionalliga Süd die Winterpause.