SVA siegt beim FC Bayern München

Den Nachwuchsfußballerinnen des SV Alberweiler ist in der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd die Punktspielpremiere im neuen Jahr geglückt. Im ersten Spiel nach der langen Winterpause gewann der SVA auf dem Campus des FC Bayern Campus mit 2:1 (1:0). Die Partie wurde vor 120 Zuschauern auf Kunstrasen ausgetragen.

Dabei machte es sich der SVA selbst schwer, indem im ersten Spielabschnitt mehrere hochkarätige Torchancen nicht genutzt wurden. Bereits zur Halbzeit hätte das Spiel entschieden sein müssen. Die erste SVA-Möglichkeit hatte in der 7. Spielminute Mia Eickmann, als diese freistehend an FCB-Keeperin Luisa Weinhändler scheiterte. Erneut war es in der 14. Minute Eickmann, die aus fünf Metern Torentfernung den Ball nicht im FCB-Gehäuse unterbringen konnte. Zwei Zeigerumdrehungen später war es so weit und der SVA konnte die Führung bejubeln. Nach einem Tempodribbling über die linke Seite drang Maria Seemann in den Strafraum ein, legte quer zu Kristina Halcinova, die den Ball aus zwei Metern Torentfernung über die Linie zum 1:0 für den SVA bugsierte. Eine Minute später scheiterte Julia Stützenberger aus circa elf Metern Torentfernung nach Vorlage von Eickmann. In der 24. Minute wurde Stützenberger an der Strafraumgrenze gefoult, den folgenden Freistoß schoss Seemann über das Bayern-Tor. Kurz vor der Halbzeit hätte es für den SVA Strafstoß geben müssen, die Bayern-Spielerin spielte zwar auch den Ball, traf in dieser Szene Stützenberger aber klar am Fuß, der Strafstoßpfiff blieb jedoch aus. Mit einem 1:0 für den SVA wurden die Seiten getauscht.

Nach der Halbzeit hatte der SVA zunächst keinen Zugriff mehr auf das Spiel und ließ sich hinten reindrängen. So konnte sich Pauline Renz in zwei 1:1-Situationen gegen Bayern-Stürmerinnen auszeichnen. In einer chancenarmen zweiten Halbzeit versuchte Bayern alles, um den Ausgleich zu erzielen. Es dauerte bis zur 74. Minute, bis der SVA unglücklich ins eigene Tornetz traf. Nach einem Abpraller kam der Ball Richtung SVA-Torlinie, beim Abwehrversuch von Halcinova lief diese unglücklich in den Ball und dieser landete im SVA-Tor zum 1:1 für den FC Bayern. Allerdings sollte der Ausgleich nicht lange Bestand haben. Im nächsten Angriffsversuch kam die eingewechselte Chantal Ebinger über den linken Flügel, passte den Ball in den Strafraum quer auf Stützenberger, die den Ball unter die Torlatte zum 2:1 für den SVA hämmerte. Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Schluss und ein wichtiger Auswärtserfolg konnte seitens SVA bejubelt werden.

Das Fazit von SVA-Trainer Dominik Herre: „Wir hätten das Spiel heute im ersten Spielabschnitt bereits klar für uns entscheiden müssen, hier haben wir mehrfach leichtfertig klarste Tormöglichkeiten vergeben.“ In der zweiten Halbzeit habe sein Team teilweise den Zugriff auf das Spiel verloren. Nach dem Ausgleich in den Schlussminuten sofort die Antwort zum Siegtreffer parat zu haben, spreche für die Mannschaft. „Nun haben wir am kommenden Wochenende die Deutsche Hallenmeisterschaft im Futsal auf die wir uns diese Woche konzentrieren, bevor es dann im Endspurt in der Meisterschaft weitergeht“, so Herre weiter.

Der SVA festigte durch den Auswärtserfolg beim FC Bayern München den zweiten Tabellenplatz und liegt bei einem Spiel weniger einen Punkt hinter Tabellenführer SC Freiburg. Die Nachholpartie des 12. Spieltags gegen den SC Dortelweil findet am Samstag, 21. März, um 13 Uhr in der heimischen Hessenbühl-Arena in Alberweiler statt. Bei einem Sieg in dieser Begegnung hat der SVA die Möglichkeit, die Tabellenführung in der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd zu übernehmen.