SVA reist zu Aufsteiger Pohlheim

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler reisen am zweiten Spieltag in der Fußball-Bundesliga Süd zum hessischen Aufsteiger FFC Pohlheim. Es ist die weiteste Auswärtsfahrt für den SVA-Nachwuchs, Pohlheim liegt in der Nähe von Gießen. Spielbeginn ist um 15 Uhr.

Der SVA ist vor Wochenfrist mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den TSV Crailsheim erfolgreich in die Saison gestartet und möchte nun mit einem weiteren Dreier auswärts nachlegen. Für Pohlheim ist es das erste Jahr in der Bundesliga Süd, das Auftaktspiel wurde beim SC Freiburg mit 0:3 verloren. Pohlheim wurde in der Saison 2019/20 nach dem coronabedingten Abbruch der Hessenliga zum Aufsteiger in die Bundesliga Süd bestimmt. Mit nur sechs gespielten Spielen stieg der FFC mit fünf Siegen, einer Niederlage (Torverhältnis: 15:9) und einem Punktequotient von 2,50 Zählern pro Spiel auf.

Gegner ist komplett unbekannt

SVA-Trainer Dominik Herre kann im Auswärtsspiel in Pohlheim auf folgende Spielerinnen nicht setzen: Selina Burghardt (Fingerbruch), Lisa Marie Sock (Verletzung offen, ein MRT steht noch aus), Melissa Gropper (Aufbautraining nach Kreuzbandriss). Der Gegner ist für Alberweiler komplett unbekannt, dennoch ist es das Ziel des SVA, die Rückfahrt aus Pohlheim mit drei Punkten im Gepäck anzutreten. „Ein Aufsteiger versucht in der Regel durch Wille, Leidenschaft, Kampfgeist und mannschaftliche Geschlossenheit aufzutreten. Wir werden lediglich auf uns schauen“, blickt SVA-Trainer Dominik Herre voraus. „Jedes Spiel ist eine Partie, um das Punktekonto um drei weitere Punkte aufzustocken. Und das ist das Ziel bei unserem ersten Auswärtsspiel.“