SVA peilt gegen FC Bayern etwas Zählbares an

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler empfangen am fünften Spieltag in der Fußball-Bundesliga Süd den FC Bayern München. Anpfiff in der Hessenbühl-Arena in Alberweiler ist am Samstag, 10. Oktober, um 14 Uhr.

Der FC Bayern München hat bereits vier Spiele ausgetragen und vier Punkte bislang auf der Habenseite. Der SVA-Nachwuchs hat bisher drei Partien absolviert und drei Siege eingefahren. Das bisher letzte Aufeinandertreffen im März dieses Jahres entschied der SVA auf dem Bayern-Campus mit 2:1 für sich. Es war das letzte Pflichtspiel der Saison 2019/20, danach folgte der coronabedingte Abbruch der Spielzeit, was dem SVA die Staffelmeisterschaft sicherte.

Punktekonto aufstocken

Nach dem 2:1-Auswärtserfolg beim Aufsteiger 1. FC Donzdorf möchte der SVA auch zu Hause gegen den FC Bayern München etwas Zählbares holen und das Punktekonto aufstocken. Für SVA-Trainer Dominik Herre ist die Partie eine wie jede andere, bei der es um Punkte geht. Der Trainingsbetrieb konnte vor dem Bayern-Spiel nicht normal verlaufen, da einige Spielerinnen erkältungstechnisch nicht mitwirken konnten. Definitiv ausfallen werden beim SVA für das Heimspiel gegen den FC Bayern am Samstag Lisa Marie Sock (Kreuzband und Innenmeniskus gerissen), Anna Martin (Band angerissen) und Alina Burger (Entzündung im Knie).

„Das Ziel ist es, auch nach dem Bayern-Heimspiel weiter ungeschlagen zu sein. Wir wollen auf jeden Fall punkten“, sagt Dominik Herre und fügt hinzu: „Wir werden nur auf uns selbst schauen und uns lediglich auf uns selbst konzentrieren und versuchen, unser Spiel zu spielen.“