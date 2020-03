SVA-Nachwuchs peilt Sieg beim FC Bayern an

Nach der erfolgreichen Qualifikation für den vierten DFB-Futsal-Cup in der Halle in Wuppertal sind die B-Juniorinnen des SV Alberweiler erstmals in diesem Jahr in der Fußball-Bundesliga Süd gefordert. Am 13. Spieltag gastiert der SVA am Samstag, 7. März, beim FC Bayern München. Die Begegnung zwischen dem Vierten und dem Tabellenzweiten Alberweiler wird auf Kunstrasen auf dem Bayern-Campus ausgetragen. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Auch für den FC Bayern ist es das erste Pflichtspiel des Jahres in der Bundesliga Süd. Unter der Woche bezwang der SVA mit 7:0 auswärts den in der Verbandsstaffel beheimateten FC Bellamont in der dritten Runde des WFV-Pokals. In diesem Wettbewerb ist der SVA Titelverteidiger. Das Viertelfinale steigt nun am Mittwoch, 8. April, die Auslosung erfolgt noch.

Nur die Langzeitverletzten fehlen

Für die Partie gegen den FC Bayern München stehen laut SVA-Trainer Dominik Herre alle Spielerinnen zur Verfügung bis auf die Langzeitverletzten Melissa Gropper und Linda-Katarina Glöggler (beide Kreuzbandriss). Darüber hinaus gab es in der Winterpause zwei Abgänge: Emely Kaiser (neuer Verein ist nicht bekannt) und Valérie Schrimpf (SV Deuchelried) verließen den SVA.

Das Spiel gegen die Bayern ist gleich eine echte Standortbestimmung für die SVA-Spielerinnen, die sich rein kopfmäßig auch auf den Wechsel zwischen Feld und Halle einstellen müssen. Klar ist: Wenn der SVA an Tabellenführer SC Freiburg dranbleiben möchte, dann sind im Auswärtsspiel beim FC Bayern München drei Punkte Pflicht.

Der SVA setzt einen Fanbus nach München ein. Abfahrt ist am Samstag um 9.15 Uhr am Sportheim in Alberweiler.