SVA-Nachwuchs ist auswärts gefordert

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler treffen am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga Süd im Auswärtsspiel auf den 1. FFC Frankfurt. Das Spiel findet am Samstag, 20. April, um 15 Uhr in Frankfurt statt.

Da um 14 Uhr die Frauen des 1. FFC Frankfurt gegen den SC Freiburg in der Bundesliga spielen müssen, wird das Spiel der B-Juniorinnen auf Kunstrasen stattfinden. Aufgrund des Länderpokals beziehungsweise des DFB-Sichtungsturniers der U16-Juniorinnen in Duisburg war am vergangenen Wochenende in der Bundesliga Süd spielfrei. Frankfurt befindet sich momentan auf dem fünften Tabellenplatz mit 20 Punkten. Der SVA steht derzeit auf Rang zwei mit 29 Punkten. Das Hinrundenspiel im Oktober vergangenen Jahres endete in Alberweiler torlos. In der Begegnung in Frankfurt wird laut SVA-Trainer Dominik Herre die Tagesform über den Spielausgang entscheiden. Das Ziel des SVA ist es in Frankfurt einen Sieg einzufahren und Tabellenplatz zwei zu festigen. Nicht zur Verfügung stehen wird Alberweiler Saskia Hepp (Knöchelbruch). Ansonsten sind alle Spielerinnen einsatzbereit.