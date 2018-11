SVA-Nachwuchs hat Crailsheim zu Gast

In ihrem letzten Pflichtspiel 2018 und ersten Rückrundenspiel der Bundesliga-Saison 2018/19 empfangen die Fußball-B-Juniorinnen des SV Alberweiler am Samstag, 1. Dezember, den TSV Crailsheim. Spielbeginn ist um 14 Uhr. Der TSV Crailsheim ist nach seiner 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende beim 1. FC Nürnberg auf einen Abstiegsplatz gerutscht und belegt momentan den neunten Tabellenplatz.

Alberweiler festigte durch den 2:0-Derbysieg gegen Sindelfingen den dritten Platz. Das Hinrundenspiel in Crailsheim endete im September mit 5:1 für den SVA. Im Heimspiel gegen Crailsheim werden nicht alle Spielerinnen zur Verfügung stehen; so sind Mia Eickmann und Emely Kaiser aufgrund einer Grippe nicht im Kader. Wer von den Spielerinnen mit Zweitspielrecht im Aufgebot ist, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Somit wird es eine veränderte Aufstellung zur Vorwoche gegen Sindelfingen geben. Das klare Ziel des SVA ist ein Heimdreier. „Es ist das letzte Spiel des Jahres, jede einzelne Spielerin hat vollen Einsatz zu bringen. Wir wollen mit einem Heimsieg schauen, dass wir auf dem dritten Tabellenplatz überwintern. Im Spiel gegen Crailsheim wollen wir die drei Punkte in Alberweiler belassen. Dafür hat die Mannschaft 80 Minuten Gas zu geben und volles Tempo zu gehen.“