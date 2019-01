SVA-Nachwuchs erreicht Platz drei

Die Bundesliga-B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben beim vierten Entega-Cup in Rauenberg zum vierten Mal in Folge das Halbfinale erreicht. Am Ende belegte der SVA den dritten Platz bei dem Hallenfußballturnier.

Das Turnier war mit neun Bundesligisten und dem mehrfachen Schweizer Meister FC Zürich gut besetzt. In der Mannaberghalle in Rauenberg wurde auf große Tore und Kunstrasen bei einer Spielzeit von 14 Minuten gespielt.

Der SVA startete zunächst gut und setzte sich im ersten Gruppenspiel, der Neuauflage des Vorjahresendspiels, mit 3:1 gegen den 1. FFC Frankfurt durch. Auch gegen den West/Südwest-Bundesligisten FC Speyer 09 präsentierte sich Alberweiler souverän und gewann mit 5:1. Dann folgten in den nächsten beiden Gruppenspielen zwei schwache Vorstellungen. Gegen den Ligakonkurrenten VfL Sindelfingen Ladies gab es eine 1:5-Niederlage und vom West/Südwest-Bundesligisten FSV Gütersloh trennte sich der SVA mit 1:1. Somit schloss Alberweiler die Gruppe als Zweiter in der Tabelle hinter dem VfL Sindelfingen Ladies ab und erreichte mit sieben Punkten das Halbfinale. Gegner dort war die TSG 1899 Hoffenheim. Alberweiler spielte im Halbfinale ordentlich, lag bis 2:20 Minuten vor Schluss mit 2:1 in Front und musste aufgrund von mangelnder Konzentration und mangelnder Laufbereitschaft innerhalb der Restspielzeit noch drei Gegentore hinnehmen. Hoffenheim zog so mit einem 4:2-Erfolg ins Endspiel ein. Im zweiten Halbfinale setzte sich im württembergischen Duell der TSV Crailsheim mit 7:4 nach Neunmeterschießen gegen den VfL Sindelfingen Ladies durch.

Somit kam es erneut zum Duell gegen Sindelfingen im Spiel um Platz drei. Hier konnte der SVA Wiedergutmachung für die Vorrundenpleite betreiben. Durch einen klaren 5:1-Sieg erreichte Alberweiler in der Endabrechnung als Dritter einen Platz auf dem Podest. Im Endspiel setzte sich der TSV Crailsheim mit 2:0 gegen Hoffenheim durch.