SVA muss im Verfolgerduell gegen Hoffenheim ran

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler empfangen am Samstag, 6. April, in der heimischen Hessenbühl-Arena die TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga Süd. Spielbeginn ist um 14 Uhr in Alberweiler. Es ist das Verfolgerduell zwischen dem aktuellen Tabellenzweiten (Hoffenheim) und dem Dritten (Alberweiler).

Hoffenheim hat bereits zwei Spiele mehr ausgetragen und zwei Punkte mehr auf dem Konto als der SVA. Bei einem Heimsieg könnte Alberweiler an Hoffenheim vorbeiziehen und auf Platz zwei rutschen. Es ist davon auszugehen, dass die Hoffenheimerinnen den Kader mit der einen oder anderen Zweitligaspielerin verstärken werden, da die 2. Frauen-Bundesliga am kommenden Wochenende spielfrei ist.

Das letzte Punktspiel liegt für beide Clubs bereits drei Wochen zurück. Da die U17-Juniorinnen des DFB Qualifikationsspiele für die EM bestritten, war in der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd die vergangenen beiden Wochenenden spielfrei. Der DFB-Nachwuchs hat sich durch drei Siege in der Qualifikation gegen Schottland, Irland und Norwegen für die im Mai in Bulgarien stattfindende EM qualifiziert.

Der SV Alberweiler möchte die Hinspielniederlage mit einem Heimsieg zurechtrücken. Das 0:3 Mitte Oktober vergangenen Jahres gegen Hoffenheim in St. Leon-Rot war auch die bislang letzte Niederlage des SVA in der laufenden Spielzeit. Die darauffolgenden sechs Bundesligaspiele blieb der SVA ohne Gegentor. „Wir treffen auf eine starke Mannschaft und benötigen einen guten Tag, um Hoffenheim zu schlagen. Wir werden alles versuchen, die drei Punkte in Alberweiler zu belassen“, erläutert SVA-Trainer Dominik Herre die Zielsetzung für das Topspiel. „Druck haben wir keinen, der liegt bei Hoffenheim. Hoffenheim möchte sicher nicht Alberweiler in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Am Ende wird die Tagesform entscheiden.“ Für das Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim stehen dem SVA nicht alle Spielerinnen zur Verfügung. Saskia Hepp ist im Training umgeknickt. Wie schwer die Verletzung ist, wird erst eine ärztliche Untersuchung zeigen. Für das Spiel gegen Hoffenheim wird Hepp definitiv ausfallen.