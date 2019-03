SVA mit Heimspiel zum Auftakt

Für den Frauenfußball-Regionalligisten SV Alberweiler neigt sich die Winterpause dem Ende zu. Am Sonntag bestreitet die Mannschaft von Trainerin Chantal Bachteler ihr erstes Pflichtspiel seit dem 15. Dezember. Der Gegner ist derselbe und damit ein besonderer: der TSV Crailsheim. Der Anstoß erfolgt auf der Sportanlage in Alberweiler um 14 Uhr.

„Ich denke, dass das erste Spiel nach der Winterpause immer ein besonderes Spiel ist“, erklärt Chantal Bachteler. „Aber natürlich ist es für mich persönlich und auch für die Mädels ein Stück weit Extramotivation.“ Der TSV Crailsheim ist der Ex-Club von Chantal Bachteler, für den sie fünf Jahre lang in der 2. Bundesliga auf dem Platz stand. Bereits im letzten Spiel vor der Pause traf man auf die Crailsheimerinnen und konnte auswärts einen 3:1-Sieg feiern. Am Sonntag steht nun das Rückspiel auf eigenem Patz an.

Zwischen beiden Spielen liegen ein paar Wochen Pause und natürlich die Vorbereitung. Mit dieser ist Bachteler im Großen und Ganzen zufrieden: „Für die Verhältnisse, die wir hatten, war es eine durchaus erfolgreiche Vorbereitung. Wir konnten zu Beginn nicht wirklich auf den Platz, da dieser noch gefroren war.“ Die Testspielbilanz sieht sehr gut aus. Insgesamt fünf Partien wurden absolviert – vier davon gewann Alberweiler und keines ging verloren – mit einer Torbilanz von 23:3.

Auch einen Zugang kann Alberweiler vermelden. Mit Luisa Lock verstärkt eine Perspektivspielerin fürs Mittelfeld die Reihen des SVA. Die 16-Jährige kommt von den B-Juniorinnen des FFV Heidenheim aus der Oberliga und wird wohl vorrangig in der B-Juniorinnen-Bundesliga für Alberweiler auflaufen. „Wir haben sie für die erste Mannschaft freigemacht und sie hat ihre Einsatzzeiten in der Vorbereitung bekommen“, so Bachteler. „Sie konnte jetzt ein wenig bei uns reinschnuppern, das war gut.“ Für eine tragende Rolle in der Rückrunde ist sie allerdings nicht vorgesehen, dafür sei es noch etwas zu früh.

Insgesamt befindet sich der SV Alberweiler also in einer guten Ausgangslage für den kommenden Sonntag. Dabei gibt es noch zwei Fragezeichen in der Kaderplanung. Alberina Syla befindet sich momentan noch auf Länderspielreise mit dem Nationalteam des Kosovo und kehrt erst spät zurück. „Sie kommt Freitagabend oder Samstagmorgen. Da müssen wir sehen, wie fit sie ist“, sagt die Trainerin. Etwas mehr Bauchschmerzen dürften ihr aber die Probleme bei Ecem Cumert bereiten: „Sie hat sich am Mittwoch im Training leicht am Knie verletzt. Wir hoffen, dass es nichts allzu Schlimmes ist. Da müssen wir einfach sehen, wie es aussieht.“

Eine gute Grundfitness dürfte für das Spiel entscheidend sein. So sieht es zumindest Chantal Bachteler. „Der Platz bei uns ist nach wie vor sehr tief. Das Wetter wird zwar besser, aber es wird dennoch anstrengend“, sagt sie. „Ich erwarte, dass Crailsheim sehr körperlich agieren wird und da müssen wir dagegenhalten. Und dann werden wir versuchen, unser Spiel, das technisch anspruchsvolle, aufzuziehen und so zu gewinnen. Aber ganz generell sind alle froh, dass es jetzt wieder losgeht.“