SVA landet Kantersieg gegen Aufsteiger

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben das erste Auswärtsspiel der Saison 2020/21 mit 5:0 (2:0) beim hessischen Aufsteiger FFC Pohlheim für sich entschieden. Nach zwei Spieltagen führt der SVA nun mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 7:0 die Tabelle der Fußball-Bundesliga Süd an.

Bereits nach zehn Sekunden hatte der SVA die erste Großchance: Linda-Katarina Glöggler bediente Maria Seemann, die den Ball aus 16 Metern knapp neben das Tor setzte. Der erste Treffer der Begegnung ließ danach nicht lange auf sich warten. Nach einer Balleroberung von Sena Peker wurde Glöggler (4.) in die Tiefe geschickt und vollstreckte sicher zum 1:0 für den SVA. 60 Sekunden später verzeichnete Pohlheim die erste und einzige Tormöglichkeit des Spiels, Katharina Mecik schoss den Ball knapp am SVA-Gehäuse vorbei. Ein Freistoß von Glöggler (6.) landete in den Armen der Pohlheimer Torhüterin Mara Wolff.

Das längst überfällige 2:0

In Minute 13 prüfte Glöggler mit einem 18-Meter-Schuss Wolff erneut. Kurz darauf bediente Glöggler Seemann (19.), die per Linksschuss den Ball knapp über das Tor setzte. Erneut Seemann (24.) schoss den Ball aus Nahdistanz mit rechts knapp über das Tor. Dann fiel das längst überfällige 2:0 für den SVA durch Lina Käppeler (25.). Vor der Pause gab es noch drei weitere Möglichkeiten durch Glöggler, Hanna Michalsky und Seemann zu erhöhen, doch es blieb beim 2:0.

Auch in der zweiten Halbzeit sahen die 55 Zuschauer Einbahnstraßenfußball. Beste SVA-Chancen wurden durch Glöggler (zweimal), Käppeler, Seemann (dreimal) und Kutscher vergeben – bis der Ball in der 55. Minute zum 3:0 im Netz zappelte. Nach einer schönen Kombination über Kutscher und Caitlin Bolinger schloss Glöggler mit ihrem zweiten Treffer des Tages zum 3:0 für den SVA ab. In der 71. Minute drang Peker mit Tempo in den Pohlheimer Strafraum ein und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitänin Jana Erdle souverän zum 4:0. Mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel erzielte Hanna Michalsky (73.) nach Vorlage von Glöggler den 5:0-Endstand.

„Die Torchancenverwertung gilt es zu verbessern“

„Der Gegner ist mit dem Ergebnis gut bedient. Wir haben quasi in einer Spielfeldhälfte Fußball gespielt“, bilanzierte SVA-Trainer Dominik Herre. „Die Torchancenverwertung gilt es zu verbessern. Drei Punkte als Pflicht erreicht und das Punktekonto aufgestockt.“ Der SVA hat am kommenden Spieltag spielfrei. Das nächste Punktspiel bestreitet Alberweiler am Samstag, 3. Oktober, erneut auswärts. Spielbeginn ist um 14 Uhr in Donzdorf gegen den baden-württembergischen Aufsteiger 1. FC Donzdorf.