SVA landet ersten Auswärtssieg in Frankfurt

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben in der Fußball-Bundesliga Süd am Ostersamstag mit 1:0 (1:0) beim 1. FFC Frankfurt gewonnen. Es war das erste SVA-Tor in der siebenjährigen Bundesligageschichte bei einem Auswärtsspiel beim FFC und der erste Sieg beim 1. FFC Frankfurt. Bislang wurde lediglich in Heimspielen gegen die Hessinnen getroffen und gepunktet.

Die Partie wurde bei sommerlichen Temperaturen auf Kunstrasen ausgetragen, da parallel die Frankfurter Frauen in der Bundesliga auf dem Rasenplatz spielten. Vor 50 Zuschauern war es eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der ersten Minute hatte der SVA eine Doppelchance. Ein Freistoß von SVA-Kapitänin Laureta Temaj lenkte die FFC-Torhüterin Larissa Besic um den Pfosten. Beim anschließenden Eckball verpasste zunächst Vera Ellgass frei stehend per Kopfball den Führungstreffer, im Nachgang stand Malin Frisch allein vor dem leeren Tor und brachte den Ball nicht im FFC-Gehäuse unter.

Die erste gefährliche Szene des 1. FFC Frankfurt hatte Leonie Springer (10.). Aus circa 16 Metern Torentfernung landete ihr Schussversuch an der Latte. Im direkten Gegenzug drang Julia Stützenberger in den Strafraum ein, umkurvte die Frankfurter Torhüterin Besic und wurde elfmeterreif gefoult. Vera Ellgass verwandelte den fälligen Strafstoß zur 1:0-Führung des SVA (11.) Minute. Frankfurt verzeichnete in der 23. Minute erneut einen Schussversuch durch Springer, der knapp am SVA-Gehäuse vorbeiging. In den letzten zehn Minuten vor der Halbzeit verpasste es Alberweiler das zweite Tor nachzulegen. Aus kürzester Entfernung scheiterten Frisch und Solveig Schlitter. Julia Kopf traf kurz vor dem Halbzeitpfiff nach einer aggressiver Balleroberung im Zentrum den Innenpfosten (39.).

In der ersten Szene der zweiten Halbzeit setzte Temaj einen Freistoß knapp über das Tor. In Hälfte zwei merkte man beiden Teams die hohen Temperaturen an, beide hatten kräftemäßig zu kämpfen. Eine weitere Einschussmöglichkeit hatte erneut Springer für den FFC. Ihr Abschluss strich in der 52. Minute knapp über das Tor. Stützenberger scheiterte auf der Gegenseite an FFC-Keeperin Besic (55.). Erneut Stützenberger war es, die aus 16 Metern den Ball über die Latte setzte. Im Anschluss an einen FFC-Eckball war SVA-Keeperin Laura Bozenhardt auf dem Posten und verhinderte das 1:1 (70.). Schlitter verpasste es gleich zweimal aus jeweils fünf Metern mit dem 2:0 den Deckel zuzumachen (72., 80.). Am Ende schlug so ein 1:0-Auswärtssieg für den SVA zu Buche. „Es gab auf beiden Seiten mehrere Einschussmöglichkeiten. Wir waren zwar die dominantere Mannschaft, jedoch hätte das Spiel auch einen anderen Verlauf nehmen können, wenn Frankfurt getroffen hätte“, bilanzierte SVA-Trainer Dominik Herre. „Alles in allem waren wir das bessere Team bei für beide Teams schwierigen Bedingungen. Bei um die 30 Grad sollte kein Spiel auf Kunstrasen stattfinden.“

Am kommenden Samstag, 27. April, kommt es nun zum Aufeinandertreffen mit Tabellenführer SC Freiburg, wenn der Tabellenzweite SV Alberweiler auswärts zum Spitzenspiel in der Bundesliga Süd antritt. Spielbeginn ist um 14 Uhr im Schönbergstadion in Freiburg.