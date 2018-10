SVA klettert auf Platz vier

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben sich in der Fußball-Bundesliga Süd zu Hause 0:0 vom 1. FFC Frankfurt getrennt. Für den SVA war es der erste Punktgewinn nach zuvor zwei Niederlagen. Alberweiler kletterte dadurch in der Tabelle auf Platz vier.

„Nach den letzten zwei Niederlagen bin ich froh über den Punkt. Auf den lässt sich aufbauen“, sagte SVA-Trainer Dominik Herre nach dem Spiel. „Meine Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt. Das war sehr gut.“ Für Frankfurts Trainer Christopher Heck ging das Ergebnis in Ordnung. „In der ersten Halbzeit war es ein offenes Spiel“, so der 44-Jährige. „In der zweiten Halbzeit hatte Alberweiler etwas mehr vom Spiel. Wir haben auf Konter gesetzt. Das hat teilweise gut geklappt, wir sind aber zu oft überhastet ins Abseits gelaufen.“

Die 110 Zuschauer in der Alberweiler Hessenbühl-Arena bekamen trotz Dauerregen und vier Grad Celsius von Beginn an ein munteres Spiel zu sehen. Die erste vielversprechende Torannäherung ging vom SV Alberweiler, der personell geschwächt in die Partie ging, aus. Nach einer Ecke von Svenja Kunz kam Chantal Ebinger zum Abschluss, doch das Leder ging einen Meter am FFC-Gehäuse vorbei (11.).

Beide Mannschaften suchten weiter den Weg nach vorn. Die Offensivbemühungen waren aber nicht zwingend genug, der letzte Pass in die Spitze kam zumeist nicht an. Dies lag auch an den Defensivreihen beider Teams, die sehr kompakt standen. Die beste Torchance in Halbzeit eins hatten die Frankfurterinnen, die mit vier U-Nationalspielerinnen antraten: Camilla Kuever scheiterte nach einem Pass von Leonie Springer aus sieben Metern an der sehr gut parierenden SVA-Torhüterin Laura Bozenhardt (21.). In Minute 30 zog Alberweilers Malin Frisch aus 16 Metern ab, doch FFC-Keeperin Larissa Besic war auf dem Posten.

Optische Vorteile für SVA

Nach dem Seitenwechsel erarbeitete sich der SVA optische Vorteile. Die Alberweilerinnen attackierten die Frankfurterinnen nun früher im Spielaufbau. Gefährliche Torchancen für den SVA resultierten daraus aber nicht. Den Angriffen fehlte die letzte Konsequenz. Auch Frankfurts Konter verbreiteten keine Gefahr – bis zur 78. Minute. In dieser wurde Malin Janser per Steilpass auf die Reise geschickt, SVA-Keeperin Laura Bozenhardt kam aber rechtzeitig aus ihrem Kasten und klärte die Situation. So blieb es letztlich beim 0:0.

Am kommenden Wochenende steht nun für den Tabellendritten 1. FFC Frankfurt ein Heimspiel gegen den Siebten, den FC Bayern München, auf dem Programm (Samstag, 11 Uhr). Der SV Alberweiler ist beim Schlusslicht Greuther Fürth gefordert (Samstag, 14 Uhr). „Da ist ein Sieg Pflicht“, blickte SVA-Trainer Dominik Herre voraus und fügte hinzu: „Wir wollen jetzt die letzten drei Spiele vor der Winterpause noch erfolgreich gestalten, um weiter oben dranzubleiben.