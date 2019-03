SVA ist im „kleinen Derby“ Favorit

Der Frauenfußball-Regionalligist SV Alberweiler hat in den vergangenen beiden Ligaspielen zwei Niederlagen auf jeweils fremdem Platz hinnehmen müssen. Auch an diesem Wochenende geht es noch einmal auf Reisen. Der SVA ist im „kleinen Derby“ beim VfL Sindelfingen Ladies zu Gast. Der Anstoß erfolgt am Sonntag um 14 Uhr.

Beim kommenden Spiel handelt es sich um eine Nachholpartie aus der Hinrunde. Dennoch treffen sich die beiden Mannschaften nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals musste Chantal Bachtelers Team nach Sindelfingen reisen. Alberweiler gewann dort nach Elfmeterschießen mit 7:6. „Das war damals eine ganz enge Kiste“, erklärt die SVA-Trainerin.

Der SV Alberweiler hat in den beiden vergangenen Spielen insgesamt acht Gegentore einstecken müssen. Das ist ein Drittel der 24 Gegentore in der gesamten bisherigen Saison. Der Trainerin ist dies bewusst. „Wir haben diese Woche intensiv Fehleranalyse betrieben und uns auch das Video aus Frankfurt noch einmal angesehen“, sagt Bachteler. „Wir sind dabei, die Fehler im Abwehrverhalten der gesamten Mannschaft abzustellen. Auch wenn man noch einmal betonen muss: Frankfurt ist ja nicht irgendwer.“ Dazu kommt bei vielen Teams der Vorteil des Kunstrasenplatzes, der dem SVA nicht zur Verfügung steht. Direkt nach dem Winter sind Naturasenplätze tief und schwieriger bespielbar. „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Sindelfingen auch wieder auf Kunstrasen spielen werden“, sagt Bachteler.

Mit der Offensivleistung ihrer Mannschaft ist sie jedoch ziemlich zufrieden. „Wir haben in Frankfurt drei Tore geschossen. Ich denke, das zeigt schon, dass wir das auch können“, so die SVA-Trainerin. „Ich bin mir sicher, dass wir auch in Sindelfingen unsere Chancen haben werden und dann auch Tore machen und die drei Punkte mitnehmen.“ Von der Tabellensituation her sei ihr Team natürlich klarer Favorit, gibt Bachteler zu. Der SVA steht trotz der beiden Niederlagen auf Platz drei, die Sindelfingen Ladies sind im Besitz der roten Laterne. Der Derbycharakter macht das Spiel dennoch zu einem ganz besonderen. „Sindelfingen ist ja nicht so weit weg. Ich hoffe, wir können auch auf ein paar mitgereiste Fans aus Alberweiler zählen, die uns dann unterstützen“, so Bachteler.

Um den Kader macht sie sich keine Gedanken, auch wenn Ecem Cumert und Alberina Syla unter der Woche nicht mittrainieren konnten. Lena Rädler stieg erst am Mittwoch wieder mit ein. „Sie sind so weit gesund, konnten aber nicht mittrainieren. Und unsere B-Juniorinnen sind am Wochenende spielfrei, sodass wir auf die eine oder andere zurückgreifen können“, erklärt sie. „Wir werden sicher mit einer schlagkräftigen Truppe nach Sindelfingen fahren.“