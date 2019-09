SVA ist auswärts beim Aufsteiger gefordert

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler gastieren nach dem spielfreien Wochenende in der Fußball-Bundesliga Süd am dritten Spieltag bei Aufsteiger SC Dortelweil. Anpfiff ist am Samstag, 21. September, um 15 Uhr in Bad Vilbel.

In der vergangenen Saison trat der SC Dortelweil noch als SGM Bad Vilbel an, jedoch sind in der Bundesliga keine Spielgemeinschaften erlaubt, daher heißt das Team nun SC Dortelweil. Es gab bislang eine Begegnung beider Teams, allerdings in der Halle. Bei der süddeutschen Futsal-Meisterschaft 2018 unterlag der SVA im Halbfinale der SGM Bad Vilbel mit 0:2. Ein Spiel auf Rasen gab es bis dato nicht. Bislang hat Dortelweil in den ersten beiden Partien keine Punkte sammeln können.

Zunächst verlor Dortelweil im Heimspiel mit 1:4 gegen Bayern München, im zweiten Spiel gab es eine 0:2-Auswärtsniederlage beim VfL Sindelfingen. Dagegen hat der SVA nach zwei Pflichtspielen die maximale Punkteausbeute: Einem 3:2-Auswärtserfolg beim SC Freiburg folgte ein 5:1-Heimsieg gegen Crailsheim. Der SVA strebt in Bad Vilbel den dritten Sieg an. Mehrere Spielerinnen werden aber nicht zur Verfügung stehen. Melissa Gropper hat das Handgelenk gebrochen und fällt mehrere Wochen aus, Emely Kaiser und Sena Peker haben Probleme mit der Leiste. Elisa Benkendorf und Saskia Hepp fehlen wegen eines privaten Termins.