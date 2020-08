SVA II verpasst Einzug in Runde eins

Der Frauenfußball-Regionenligist SV Alberweiler II hat den Einzug in die erste Runde des WFV-Pokals 20/21 verpasst. Der frischgebackene Riß-Bezirkspokalsieger unterlag in der Quali-Runde zu Hause mit 2:3 nach Verlängerung gegen den Landesligisten SG Altheim.

Alberweiler II ging zunächst durch ein Tor von Laura Mohr (16.) mit 1:0 in Führung. Sandra Kottmann (43.) und Lena Scherb (45.) drehten mit ihren Treffern in der Folge den Spielstand zu Gunsten der SG Altheim. Cordula Augustin (47.) glich zum 2:2 für Alberweiler II aus. Den Siegtreffer für Altheim markierte in der Verlängerung schließlich Tülay Tarakcila (117.).