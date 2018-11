SVA gastiert in Runde drei bei Oberligist Tettnang

Die Bundesliga-B-Juniorinnen des SV Alberweiler treffen in der dritten Runde des Fußball-Verbandspokals am Mittwoch um 18.30 Uhr in Tettnang auf den Oberligisten TSV Tettnang. Es steht aber noch nicht definitiv fest, ob das Spiel stattfinden kann, da in Tettnang Flutlichtmasten defekt sind. Die örtliche Feuerwehr und Elektriker treffen sich am Mittwoch laut Pressemitteilung, um die Störung zu beheben. Höchstwahrscheinlich kann die Störung behoben werden und das Spiel stattfinden. Die endgültige Entscheidung wird am Mittwoch bis spätestens 15 Uhr getroffen. Das klare Ziel des SVA ist der Einzug in die nächste Runde.