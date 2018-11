SVA feiert Kantersieg gegen Aufsteiger Fürth

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben sich in einer sehr einseitigen Partie in der Bundesliga Süd mit 7:0 (4:0) bei Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth durchgesetzt. Auf dem Trainingsgelände der Profis hätte das Ergebnis bei konsequenter Torchancenverwertung mindestens doppelt so hoch ausfallen müssen.

„Wir hatten Chancen im Minutentakt und sind mehrfach alleine auf die gut haltende Fürther Keeperin Lena Eichfelder zugesteuert. Wir haben neben den sieben Toren mindestens 15 hochkarätige Torchancen vergeben. Selbst dieses Ergebnis von 7:0 ist für Fürth noch sehr schmeichelhaft“, sagte Trainer Dominik Herre.

Bereits in der zweiten Minute klatschte ein Schuss aus 20 Metern von Svenja Kunz an den Pfosten. Nach einem Pass von SVA-Spielführerin Laureta Temaj in den Rücken der Fürther Abwehr steuerte Außenspielerin Mia Eickmann allein auf das Fürther Tor zu und versenkte den Ball zum 1:0 (8.) für den SVA. In der elften Minute wurde zunächst Solveig Schlitter elfmeterreif gefoult, der Ball prallte zu Malin Frisch, die nicht vorteilhaft auf das Tor schießen konnte, sodass die gut leitende Schiedsrichterin Anne-Kathrin Steudemann auf Strafstoß entschied. Temaj verwandelte sicher zum 2:0. In der Folgezeit vergaben Julia Kopf, Eickmann und Schlitter mehrere Einschussmöglichkeiten, bis Schlitter nach einem Querpass von Julia Stützenberger in der 23. Minute das 3:0 erzielte. Vor dem vierten Alberweiler Treffer scheiterte Frisch an der Fürther Torhüterin Eichfelder. In Minute 29 verlängerte Frisch eine Freistoßflanke von Temaj mit dem Kopf auf Stützenberger, die aus fünf Metern Torentfernung den Ball zum 4:0 über die Linie bugsierte. Vor der Halbzeit gab es noch fünf weitere gute Möglichkeiten, die Frisch, Kopf, Schlitter, Stützenberger und Jerg vergaben.

Bozenhardt hält die Null fest

Kurz nach Wiederanpfiff scheiterte Kopf zum wiederholten Mal an der Fürther Torhüterin. Dann erhöhte Stützenberger zunächst per Kopfball und dann per platziertem Rechtsschuss flach ins Eck. Vor dem 7:0-Endstand ließen Kunz, Schlitter, Kopf und Stützenberger weitere beste Tormöglichkeiten ungenutzt. Den Schlusspunkt setzte die eingewechselte Leonie Birk in der 63. Minute nach einem Rückpass von Kopf. Bis zum Schlusspfiff vergab der SVA noch weitere Möglichkeiten. SVA-Keeperin Laura Bozenhardt hatte sich in der Schlussphase in einer Szene ebenso auszuzeichnen, sodass die Null hinten bis zum Schlusspfiff bestand hatte.

Mit dem Sieg in Fürth kletterte der SVA auf Tabellenplatz drei. Das letzte Spiel der Hinrunde bestreitet der SVA am Samstag, 24. November, um 14 Uhr zu Hause gegen den VfL Sindelfingen Ladies. Aufgrund der U-17 WM in Uruguay sind die kommenden zwei Wochen in der Bundesliga Süd spielfrei. In diesem Kalenderjahr bestreitet der SVA noch ein weiteres Heimspiel gegen den TSV Crailsheim am Samstag, 1. Dezember, um 14 Uhr.