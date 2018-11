Am letzten Spieltag der Vorrunde haben die B-Juniorinnen des SV Alberweiler in der Fußball-Bundesliga Süd in der heimischen Hessenbühl-Arena mit 2:0 (0:0) gegen den württembergischen Kontrahenten VfL Sindelfingen Ladies gewonnen. Durch den Derbysieg festigte der SVA Rang drei.

Das Spiel vor 180 Zuschauern war es ein hartes Stück Arbeit für den SVA. Alberweiler hatte während der gesamten Spielzeit einen hohen Ballbesitzanteil, Sindelfingen versuchte immer wieder nach Ballverlusten des SVA über seine flinken Offensivspielerinnen schnell umzuschalten und zu kontern. Bereits nach sechs Minuten wurde Mia Eickmann von Sarah Hagg schön freigespielt, schloss aber zu überhastet ab und das Leder landete neben dem von Lea Schmidt gehüteten VfL-Gehäuse. Sindelfingens ersten Torschuss gab Isabel Hildebrand ab, doch dieser blieb ohne Folgen (23.). Kurz vor der Pause rettete SVA-Torhüterin Laura Bozenhardt in zwei kniffligen Szenen gegen Sinja Hess und Neele Beck. Beide Male hätte das Schiedsrichterinnengespann nach Ansicht von SVA-Trainer Dominik Herre auf Abseits entscheiden müssen, doch die Pfeife blieb jeweils stumm. So ging es letztlich torlos in die Halbzeit.

Julia Kopf besorgt das 1:0

Nach dem Wiederanpfiff übernahm der SVA sofort das Kommando. Julia Kopf legte auf für Laureta Temaj, doch den Schuss der SVA-Kapitänin klärte eine Sindelfinger Abwehrspielerin auf der Linie (52.). Im Gegenzug strich ein 16-Meter-Schuss von U16-Nationalspielerin Noelle Maier knapp über den SVA-Kasten. Dann war es soweit: Julia Kopf eroberte den Ball im Zentrum, marschierte mit Tempo auf das VfL-Tor zu und zog aus knapp 25 Metern ab – 1:0 für Alberweiler (65.). Wenig später bediente Mia Eickmann mit einem schönen Pass Julia Stützenberger, die überlegt zum 2:0 einschob (70.). Anschließend zirkelte Temaj einen direkten Eckball direkt auf das VfL-Tor und eine Sindelfingerin rettete auf der Linie (73.). Zwei weitere gute Möglichkeiten zum 3:0 vergaben Julia Kopf aus kurzer Distanz (77.) und Laureta Temaj, deren Freistoß an die Latte klatschte (79.). Sindelfingen hatte in der Schlussphase noch eine Chance durch Noelle Maier, doch den Schuss der U16-Nationalspielerin wehrte eine Alberweiler Abwehrspielerin auf der Linie ab.

„Es war heute ein intensives Spiel, in dem wir mannschaftlich sehr viele Wege gehen mussten. Sindelfingen hat sehr körperbetont gespielt und dagegengehalten“, sagte SVA-Trainer Dominik Herre nach dem Spiel. „Aufgrund der hohen Ballbesitzanteile und der guten zweiten Halbzeit, die wir dominiert haben, geht der Sieg für mich in Ordnung.“ Im letzten Pflichtspiel des Jahres, das gleichzeitig das erste Rückrundenspiel sein wird, empfängt der SV Alberweiler nun am Samstag, 1. Dezember, den TSV Crailsheim. Anpfiff in der Hessenbühl-Arena ist um 14 Uhr.