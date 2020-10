SVA erobert Tabellenführung

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben am siebten Spieltag in der Fußball-Bundesliga Süd das württembergische Derby in der heimischen Hessenbühl-Arena gegen den VfL Sindelfingen Ladies mit 1:0 (0:0) für sich entschieden. Vor 220 Zuschauern und bei strahlendem Sonnenschein erzielte Linda-Katarina Glöggler mit einem direkt verwandelten Eckball in der 48. Minute den Treffer des Tages. Durch die 2:3-Heimniederlage des SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt eroberte der SVA-Nachwuchs so die Tabellenführung.

Der SVA begann die ersten 15 Minuten hoch konzentriert und verpasste durch die letzte Konsequenz im Angriff den frühen Führungstreffer. Lara Kutschers (1.) Direktabnahme ging am VfL-Gehäuse vorbei. Kurz darauf sah Sena Peker nach einem normalen Zweikampf eine fragwürdige Gelbe Karte, die noch Folgen haben sollte. Caitlin Bolinger (4.) bedient Kutscher, deren Schuss nur um Zentimeter am von Greta Pfann gehüteten Sindelfinger Kasten vorbeistreifte. Dann kam Linda-Katarina Glöggler (6.) frei vor VfL-Keeperin Pfann zum Abschluss – ohne zählbaren Erfolg. Nach dieser Drangphase des SVA spielte sich das Geschehen zumeist im Mittelfeld ab. Sindelfingen hatte vor der Halbzeit eine gute Torchance aus spitzem Winkel, Alberweilers Keeperin Marieke Wolff parierte gegen Svenja Jörg.

Glöggler erzielt sechsten Saisontreffer

Nach der Pause spielte nur noch eine Mannschaft – das war der SVA. Zunächst scheiterte Kutscher an VfL-Keeperin Pfann (44.). Danach fiel das 1:0 durch Glögglers direkt verwandelte Ecke. Es war bereits ihr sechster Saisontreffer, womit sie die Torschützinnenliste der Bundesliga Süd anführt. Ab Minute 51 spielte der SVA nur noch mit zehn Spielerinnen, da Peker nach einem taktischen Foul Gelb-Rot bekam.

Aus der Überzahl konnte Sindelfingen allerdings kein Kapital schlagen. Maria Seemann verpasste es per Freistoß (70.) sowie mit einem 25-Meter-Schuss (75.), das 2:0 für Alberweiler nachzulegen. In der dritten Minute der Nachspielzeit war es erneut Seemann, die mit einem Tempodribbling über 50 Meter an allen Sindelfinger Abwehrspielerinnen vorbeisprintete, VfL-Keeperin Pfann konnte jedoch parieren. So blieb es am Ende beim knappen, jedoch verdienten 1:0-Heimsieg des SVA.

„Das spricht auch für die Mannschaft“

„Sindelfingen hat alles reingeworfen und uns mit Wille und Kampf das Leben sehr schwer gemacht. Dennoch haben wir dem standgehalten und den Siegtreffer erzielt“, bilanzierte SVA-Trainer Dominik Herre. „Trotz der 30-minütigen Unterzahl haben wir keine Torchance in dieser Zeit zugelassen, das spricht auch für die Mannschaft.

Nun ist eine Woche spielfrei in der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd. Am Samstag, 7. November, kommt es in Frankfurt zum Spitzenspiel, wenn der SVA als Tabellenführer auf den Zweiten, Eintracht Frankfurt, trifft. „Der Saisonstart ist uns mit sechs Siegen aus sechs Spielen sehr gelungen“, so Dominik Herre. „Nun können wir mit großem Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein in die kommende Partie bei Eintracht Frankfurt gehen.“