SVA erledigt Pflichtaufgabe souverän

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben am siebten Spieltag in der Fußball-Bundesliga Süd den württembergischen Aufsteiger FV Löchgau mit 9:0 (5:0) in der heimischen Hessenbühl-Arena besiegt. Vor 220 Zuschauern war die Partie eine eindeutige Angelegenheit, was sich auch im Ergebnis widerspiegelte. Durch den Heimerfolg gegen Löchgau ist der SVA weiter verlustpunktfrei und steht mit drei Punkten Vorsprung auf den amtierenden Staffelmeister SC Freiburg an der Tabellenspitze.

Bereits kurz nach Spielbeginn begann der Torreigen. SVA-Torjägerin Julia Stützenberger luchste einer Löchgauer Abwehrspielerin den Ball ab und traf aus elf Metern zum frühen 1:0 (2.). Danach plätscherte die Begegnung bis zur 24. Minute vor sich hin. In dieser fasste sich Mia Eickmann ein Herz und erzielte per Distanzschuss das 2:0 für Alberweiler. Mit einem direkt verwandelten Eckball markierte Maria Seemann das 3:0 für den SVA (28.). Die Treffer zum 4:0 und 5:0 erzielte erneut Stützenberger. Beim 4:0 umkurvte sie die Löchgauer Keeperin Eileen Grosz und beim 5:0 musste sie nach einer Vorlage von Julia Kopf den Ball aus kürzester Entfernung nur noch über die Linie drücken.

Kurz nach der Halbzeitpause ging der Torreigen weiter. Mit einem Doppelschlag erhöhten Kopf (44.) und Stützenberger (46.) auf 7:0. Die beiden weiteren Treffer zum Endstand erzielte jeweils Mia Eickmann. Zunächst schloss sie einen Alleingang zum 8:0 ab (63.), die Vorlage zum 9:0 liefert Kopf (67.). „Wir haben die Pflichtaufgabe erfolgreich gemeistert“, sagte SVA-Trainer Dominik Herre zum Heimerfolg. „Nun gehen der Blick und die Konzentration bereits auf das nächste Spiel am kommenden Wochenende beim 1. FFC Frankfurt. Im Auswärtsspiel gegen den FFC wollen wir unsere Serie weiter ausbauen.“