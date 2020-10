SVA-Bilanz bleibt makellos

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben beim baden-württembergischen Aufsteiger 1. FC Donzdorf am vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga Süd mit 2:1 (0:0) gewonnen. In einer chancenarmen Begegnung setzte sich der SVA am Tag der deutschen Einheit vor 250 Zuschauern im Donzdorfer Lautertalstadion bei Schmuddelwetter durch Treffer von Hanna Michalsky und Linda-Katarina Glöggler in der Schlussphase durch.

Die erste Halbzeit war der 1. FC Donzdorf spielerisch überlegen. Große Torchancen konnte sich Donzdorf jedoch nicht erspielen. Lediglich zwei Weitschüsse und eine Halbchance aus spitzem Winkel waren zu verzeichnen. Vom SVA war in der ersten Halbzeit kaum etwas zu sehen. Der erste Torschuss des Spiels durch Lina Käppeler (1.), der am langen Eck vorbeiging, und ein Abseitstor von Linda-Katarina Glöggler (16.) waren die erwähnenswertesten Angriffsaktionen vonseiten des SVA in Spielabschnitt eins.

Systemumstellung macht sich bemerkbar

Zur zweiten Hälfte stellte SVA-Trainer Dominik Herre das System leicht um, was sich sogleich bemerkbar machte. Alberweiler spielte sich nun drei hochkarätige Torchancen heraus, während Donzdorf lediglich eine Halbchance hatte. In der 54. Minute hatte Glöggler die große Gelegenheit, den SVA in Führung zu bringen. FC-Torhüterin Paulina Drienko konnte den Ball gerade noch zur Ecke klären. Kurze Zeit später drang Hanna Michalsky (58.) mit Tempo in den Donzdorfer Strafraum ein und drosch den Ball unhaltbar in den Winkel – 0:1. Die Führung sollte nicht lange Bestand haben, da ein Weitschuss aus 25 Metern Torentfernung von Luisa Reiser (62.) zum 1:1 im Alberweiler Tor einschlagen sollte.

Direkt nach dem Ausgleich vergab Maria Seemann (63.) die große Chance, den SVA erneut in Führung zu bringen – sie scheiterte alleine vor Donzdorfs Keeperin Drienko. Nach einer schönen Kombination und der Vorarbeit von Seemann erzielte Glöggler schließlich mit einem satten Rechtsschuss aus 16 Metern das 2:1 für den SVA. Ihr vierter Saisontreffer war gleichbedeutend mit Siegtor. In der zweiten Minute der Nachspielzeit hatte erneut Seemann nach einem Solo die große Chance zum 3:1, scheiterte jedoch erneut an der Donzdorfer Torhüterin.

Nächster Gegner ist FC Bayern München

Der SVA, der die jüngste Mannschaft in der Bundesliga Süd stellt, hat nach drei Spielen weiterhin eine makellose Bilanz. Alberweilers Startelf hatte in Donzdorf ein Durchschnittsalter von 14,9 Jahren, der Gastgeber ein Durchschnittsalter von 16,0 Jahren. „Wir haben heute nicht unser Leistungsvermögen abrufen können. Es war kein einfaches Spiel für uns. Donzdorf hat alles reingehauen und wollte die ersten Punkte der Saison“, bilanzierte SVA-Trainer Dominik Herre. „Am Ende zählen nur die drei Punkte, die wir wollten und die haben wir uns erkämpft. Der Fokus gilt nun dem nächsten Spiel.“ Der SVA empfängt am kommenden Samstag, 10. Oktober, in der heimischen Hessenbühl-Arena den FC Bayern München. Anpfiff der Begegnung ist um 14 Uhr.