SV Schemmerhofen holt Sameisla als Spielertrainer

Der SV Schemmerhofen hat für die kommende Saison Christian Sameisla als Spielertrainer verpflichtet. Beim aktuellen Tabellenachten der Fußball-Kreisliga A II tritt der 34-jährige Allmendinger die Nachfolge von Roland Reichart an.

„Wir haben uns dafür entschieden, dass wir einen Schnitt machen wollen, quasi einen Neustart“, sagt SVS-Abteilungsleiter Ralf Weckenmann mit Blick auf die neue Saison. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft mit einem Altersschnitt von 21 Jahren und brauchen einen Trainer, der die Mannschaft auf dem Platz führt.“ Dafür sei Christian Sameisla genau der richtige Mann. „Das war schon während seiner Tätigkeit beim SV Uttenweiler zu beobachten, den er von der Kreisliga A bis in die Landesliga geführt hat“, so der SVS-Abteilungsleiter. „Außerdem hat er uns in den Gesprächen absolut überzeugt mit seinem Konzept und seiner offensiven Spielphilosophie.“ Eine konkrete Laufzeit der Zusammenarbeit sei nicht fixiert worden. „Solange es für beide Seiten passt, soll er unser Trainer bleiben“, sagt Weckenmann.

Reizvolle Aufgabe

„Es ist eine extrem junge Mannschaft. Die zu fordern, zu formen und weiterzuentwickeln, ist einfach sehr reizvoll“, erläutert Christian Sameisla die Beweggründe für seine Zusage und fügt hinzu: „Der Verein ist gut geführt, will etwas erreichen. Das hat sich in den Gesprächen gezeigt.“ Der 34-Jährige war zuletzt in dieser Saison für die TSG Achstetten in der Bezirksliga tätig, bis sich nach nur neun Spielen die Wege trennten. „Ich halte mich derzeit privat fit und trainiere einmal die Woche bei der AH des TSV Allmendingen, meinem Heimatverein, mit. Denn nur Laufen ist auch zu eintönig“, sagt Sameisla. „Ich hatte lange überlegt, ob ich in der Rückrunde noch irgendwo spielen werde. Anfragen von Mannschaften, bei denen es um den Aufstieg geht, hatte ich, wollte aber gerade nichts Kurzfristiges anfangen.“

In der kommenden Spielzeit dürfte es Sameisla beim SV Schemmerhofen mit noch mehr jungen Spielern zu tun bekommen, als jetzt schon im Kader stehen. Nach Angaben von Weckenmann werden acht A-Jugendliche in den Aktivenbereich aufrücken, die in der vergangenen Spielzeit für den SVS noch in der Verbandsstaffel gespielt haben.

Für die laufende Saison hatte die Mehrheit der Ligakonkonkurrenten die Schemmerhofer vor dem Start als klaren Meisterschaftsfavoriten angesehen. Vor dem Beginn der Restrunde weist der SVS, der bei der SZ-Umfrage in der Sommerpause selbst keine Angaben in puncto Saisonziel gemacht hatte, allerdings schon 15 Punkte Rückstand auf Rang eins sowie 13 Zähler auf Platz zwei auf. Die Gründe dafür sind laut Weckenmann einfach zu nennen. Mit Thomas Graf, Nico Hipp und Dennis Bertsch hätten drei Leistungsträger verletzungsbedingt die ganze Vorrunde nicht spielen können. Zudem sei Kapitän Marcel Wenk im August berufsbedingt nach München gezogen. Darüber hinaus habe man das Fehlen von „Leader“ Jochen Scheu, der im vergangenen Sommer seine Karriere beendet hatte, nicht kompensieren können.

Für die Rückrunde ist Weckenmann optimistisch, dass es besser laufen wird. Graf und Hipp sind wieder zurück. Außerdem habe der Kader in der Breite verstärkt werden können durch die Zugänge Patrick Gaupp (kam vom FV Biberach) und Mohamed Kasem (SGM Warthausen/Birkenhard). „Wir wollen noch so viele Spiele wie möglich gewinnen. Wozu es dann letztlich reicht, werden wir sehen“, blickt der SVS-Abteilungsleiter voraus.