SV Alberweiler will beim Heimauftakt nachlegen

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler empfangen am zweiten Spieltag in der Fußball-Bundesliga Süd am Samstag, 7. September, in der heimischen Hessenbühl-Arena den TSV Crailsheim. Spielbeginn in Alberweiler ist um 14 Uhr. Nach dem 3:2-Auftaktsieg am vergangenen Wochenende beim SC Freiburg ist es das Ziel, im Heimspiel gegen Crailsheim mit einem Dreier nachzulegen.

Der TSV Crailsheim trennte sich zum Saisonauftakt zu Hause mit 0:0 vom VfL Sindelfingen Ladies. Beim SVA sind vor dem ersten Heimspiel der Saison mehrere Spielerinnen angeschlagen, wer am Samstag zum Einsatz kommen kann, entscheidet sich kurz vor dem Spiel beim Aufwärmen.

Unter der Woche war bei Alberweiler kein geregelter Trainingsbetrieb und keine optimale Vorbereitung auf den ersten Heimauftritt der Saison möglich, da von Montag bis Mittwoch mehrere Spielerinnen des SVA beim Auswahl-Lehrgang des Württembergischen Fußballverbands (WFV) an der Sportschule in Ruit weilten. Nichtsdestotrotz strebt der SVA im ersten Heimspiel der Saison den ersten Heimsieg an. In der Vorsaison gewann der SVA beide Spiele gegen Crailsheim. In Crailsheim gewann der SVA mit 5:1, in Alberweiler siegte der SVA mit 1:0.