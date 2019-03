Der SV Alberweiler hat in der Frauenfußball-Regionalliga Süd bei Eintracht Frankfurt mit 3:5 (2:3) verloren und damit die zweite Niederlage in Folge kassiert. Trotz einer guten ersten Halbzeit konnte die Mannschaft von Trainerin Chantal Bachteler keine Punkte aus Hessen entführen. Der Kontakt zur Tabellenspitze reißt weiter ab.

Der SVA kam sehr gut ins Spiel und konnte auch schnell durch starkes Pressing und einem daraus resultierenden Ballgewinn die Führung markieren. Torschützin war Alberina Syla, die dabei von der starken Arbeit gegen den Ball von Lena Bucher und der Vorlage von Nina Seitz profitierte. Bereits wenig später folgte der Frankfurter Doppelschlag, von dem sich der SVA aber nicht abschrecken ließ und seinerseits durch einen Fernschuss von Victoria Stvoric, der die Unterkante der Latte noch streifte, ausglich. „Beim 3:2 haben wir einfach nicht aufgepasst“, erklärt Bachteler. Ein schnell ausgeführter Freistoß, die Alberweiler Hintermannschaft ungeordnet – 3:2. Es war bereits Lisa Mundts zweiter Treffer in diesem Spiel. Allein SGE-Torhüterin Elena Bläser hielt die Schwäbinnen vom erneuten Ausgleich ab. Sie parierte einen Elfmeter von Katharina Rapp und eine weitere hochkarätige Chance von Victoria Stvoric.

„Wir wollten dann nach der Pause gut starten, haben aber schnell das Gegentor bekommen“, so Bachteler. Und auch das fünfte Gegentor fiel bereits nach etwas mehr als einer Stunde. Damit trug sich auch Annika Leber mit einem Doppelpack ein, nachdem es erneut Abstimmungsfehler in der Alberweiler Verteidigung gegeben hatte. Den Endstand stellte dann Lena Bucher her, die sich kurz vor Ende des Spiels zumindest noch für ihren persönlichen Aufwand belohnte.

Genau dies tut die Mannschaft als Gesamtes momentan eben nicht: „Wir haben eine super zweite Hälfte in Sand gespielt und eine starke erste Hälfte in Frankfurt. Aber eine gute Halbzeit reicht am Ende eben nicht“, resümiert Bachteler. „Unsere Chancenverwertung ist nicht gut. Dazu kommt, dass wir momentan auch einfach nicht das Glück haben. Die Bälle gehen knapp vorbei, an den Pfosten oder werden noch abgefälscht.“ Dazu musste sie am Sonntag kurzfristig auf Lena Rädler und Ecem Cumert verzichten, die beide krankheitsbedingt ausfielen. „Das können wir momentan einfach nicht eins zu eins kompensieren.“ Dafür kamen Malin Frisch und Luisa Lock erstmals zu Kurzeinsätzen.

Der Abstand zur Tabellenspitze ist damit noch größer geworden, dabei hätte man auf den SC Sand aufholen können, denn dieser kam beim TSV Jahn Calden nicht über ein 1:1 hinaus. „Das ist natürlich schade, aber in diese Richtung haben wir eigentlich keinen Druck“, so Bachteler.

Der Gegner in der kommenden Woche ist auf dem Papier vermeintlich ein einfacherer. Es geht im dritten Auswärtsspiel in Folge zu Schlusslicht VfL Sindelfingen Ladies. Davon lässt sich die Trainerin aber nicht blenden: „Das ist ein Derby. Das ist schon wieder eine besondere Partie. Aber wir wollen auf jeden Fall drei Punkte holen.“