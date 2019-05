SV Alberweiler trifft im Halbfinale auf den 1. FC Donzdorf

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler treffen im Halbfinale des WFV-Pokals am Mittwoch, 15. Mai, auswärts auf den Tabellenführer der Fußball-Verbandsstaffel Nord, den 1. FC Donzdorf. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr in Donzdorf. Der SVA strebt als amtierender Titelträger den erneuten Pokalsieg an. SVA-Trainer Dominik Herre fehlen für die Partie in Donzdorf einige Spielerinnen: Saskia Hepp (Knöchelbruch), Mia Eickmann (Zerrung) und Emely Kaiser (Entzündung Leiste). Der erste Finalteilnehmer steht bereits fest: Oberligist SV Eutingen bezwang im Halbfinale die VfL Sindelfingen Ladies II mit 2:0.