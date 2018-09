SV Alberweiler tauscht Heimrecht mit Nürnberg

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler, aktueller Tabellenführer der Fußball-Bundesliga Süd, haben am Samstag, 22. September, um 16.30 Uhr Heimrecht gegen den 1. FC Nürnberg. Der Grund: In Nürnberg wird derzeit der Rasenplatz komplett saniert und der Ausweichspielort steht am Wochenende wegen einer Veranstaltung nicht zur Verfügung. Daher wurde von SVA-Seite vorgeschlagen, in Alberweiler zu spielen. Da zunächst noch Jugendspiele in Alberweiler stattfinden, wird die Partie erst um 16.30 Uhr angepfiffen.