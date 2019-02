SV Alberweiler startet später

Die Fußballerinnen des SV Alberweiler starten später in die Restrunde der Regionalliga Süd als ursprünglich vorgesehen. Das für Sonntag, 24. Februar, terminierte Nachholspiel beim Tabellenvorletzten VfL Sindelfingen Ladies ist auf den 31. März (14 Uhr) verlegt worden. Grund dafür ist, dass VfL-Torhüterin Besarta Leci für ein Länderspiel von Albanien nominiert worden ist.

„Wenn eine Torspielerin oder zwei Feldspielerinnen für eine Nationalmannschaft abgestellt werden müssen, dann kann ein Spiel verlegt werden. Da können wir als Gegner gar nichts machen“, erläutert SVA-Trainerin Chantal Bachteler die Regel des Weltverbands Fifa, auf deren Grundlage das Spiel neu terminiert worden ist. Bei Alberweiler war die komplette Vorbereitung auf den Spieltermin am 24. Februar ausgerichtet. Dass es jetzt nicht so kommt, ist für Bachteler kein Beinbruch: „Zumal wir personell auch nicht komplett gewesen wären.“

Die Vorbereitung läuft nach Angaben der SVA-Trainerin derweil immer noch gut. Das kürzlich absolvierte Trainingslager in Stuttgart habe die Mannschaft nochmals vorangebracht. „Das war auch in den beiden Testspielen am vergangenen Wochenende zu sehen“, so Bachteler. Da bezwang der SVA den Oberligisten TV Derendingen mit 2:0 und den Landesligisten FV Bad Saulgau mit 11:0.

Durch die Verlegung des Nachholspiels gegen Sindelfingen beginnt für den SV Alberweiler die Restrunde in der Regionalliga Süd nun am Sonntag, 3. März (Anstoß: 14 Uhr), mit dem Heimspiel gegen den TSV Crailsheim.