SV Alberweiler schlägt den FC Bayern München

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben in der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd den FC Bayern München in der heimischen Hessenbühl-Arena mit 2:1 (2:0) besiegt. Vor 450 Zuschauern war der SVA nach einer intensiven Partie der verdiente Sieger und behauptete die Tabellenführung. Nach vier Spieltagen ist der SVA das einzige Team in der Liga, das noch verlustpunktfrei ist.

In den ersten zehn Minuten hatte der SVA zwei aussichtsreiche Freistoßmöglichkeiten, jedoch gingen beide Versuche von Julia Kopf und Franziska Gaus neben das Bayern-Gehäuse. Mit der ersten richtigen Torgelegenheit des Spiels erzielte der SVA auch den Führungstreffer. Nach einer aggressiven Balleroberung von Julia Kopf im Angriffsdrittel bediente Kopf Julia Stützenberger, die den Ball aus kurzer Distanz an Bayerns Torhüterin Sofie Bayerschmidt zum 1:0 einnetzte. Erneut setzte Gaus in der 29. Minute einen Freistoß über das Bayern-Tor. In der 32. Minute eroberte der SVA den Ball im vorderen Bereich spielte schnell über Kopf und Stützenberger, die den Ball auf die kurz zuvor eingewechselte Susen Kiesel nach hinten abtropfen ließ. Kiesel verwandelte mit einem unhaltbaren platzierten Flachschuss zur verdienten 2:0-Führung. Im ersten Spielabschnitt hatte der FC Bayern nicht einen Torschuss auf das SVA-Gehäuse abgegeben.

Die erste Tormöglichkeit im zweiten Spielabschnitt hatte erneut der SVA. Maria Seemann war bereits an der FCB-Gegenspielerin mit dem Ball vorbeigezogen und auf dem freien Weg Richtung Tor, als sie am Trikot festgehalten wurde. Den fälligen Freistoß brachte SVA-Spielführerin Kopf gefährlich vor das FCB-Gehäuse, jedoch mehrere SVA-Spielerinnen verpassten den Ball, sodass dieser knapp am Tor vorbeistrich. Den entscheidenden dritten Treffer verpasste nach Vorlage von Mia Eickmann Stützenberger freistehend vor FCB-Keeperin Bayerschmidt in der 58. Minute. Im Gegenzug fiel wie aus dem Nichts und durch den Wind begünstigt der Anschlusstreffer für den FCB. Die eigentliche Flanke von Juliana Kottbauer senkte sich in das Alberweiler Tor, SVA-Torhüterin Pauline Renz sah dabei nicht gut aus.

Nach dem Anschlusstreffer hatte erneut der SVA die Möglichkeit, die Partie mit dem dritten Treffer zu entscheiden. Diesmal war es Eickmann, die durch ein Tempodribbling in den Strafraum eindrang und aus circa 14 Metern Torentfernung die Latte traf. Bis zum Schluss versuchte der FCB noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, jedoch stemmte sich der SVA vehement dagegen, sodass am Ende ein verdienter Hemsieg bejubelt werden konnte.

Das Fazit von SVA-Trainer Dominik Herre: „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung die wir abgerufen haben und bei Betrachtung der kompletten Spielzeit ein verdienter Heimerfolg für uns. Bayern hatte in der gesamten Spielzeit keine richtig herausgespielte Torchance. Das sagt einiges über den Spielverlauf aus. Leider haben wir uns das Leben ein wenig selbst schwer gemacht, mit einem dritten Treffer wäre die Partie bereits frühzeitig entschieden gewesen.“

Bevor es in der Bundesliga Süd weitergeht, ist am kommenden Wochenende zunächst spielfrei, da die Landesverbände mit den U16- und U18-Juniorinnen Auswahlmaßnahmen haben. Die U-16-Juniorinnen spielen am kommenden Wochenende die süddeutsche Meisterschaft in Oberhaching und die U18-Juniorinnen spielen den Länderpokal (DFB-Sichtungsturnier) in Duisburg. Auch hier sind jeweils mehrere SVA-Spielerinnen für die jeweilige WVF-Auswahl im Einsatz.