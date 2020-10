SV Alberweiler peilt Derbysieg an

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler treffen am Samstag in der heimischen Hessenbühl-Arena in der Fußball-Bundesliga Süd auf den VfL Sindelfingen Ladies. Spielbeginn ist in Alberweiler um 14 Uhr.

Während Sindelfingen nach sechs absolvierten Spielen mit einem Punkt auf einem Abstiegsplatz rangiert, hat der SVA bislang seine fünf Spiele alle erfolgreich bestritten und steht mit 15 Zählern punktgleich mit dem SC Freiburg an der Tabellenspitze. Im Heimspiel strebt der SVA am siebten Spieltag der Bundesliga Süd einen weiteren Dreier an. Die Ausfallliste ist im Vergleich zur Vorwoche größer geworden. Neben den Langzeitverletzten Lisa Marie Sock (Kreuzband und Innenmeniskus gerissen) und Anna Martin (Band angerissen), sind Julia Hagel (Meniskus angerissen) und Melissa Gropper (Meniskus) hinzugekommen.

3:0 in der Vorsaison

Das bislang letzte Pflichtspiel zwischen beiden Clubs gab es in der Vorsaison im Oktober 2019 in Sindelfingen, die Partie endete mit 3:0 für den SVA. Das Rückrundenspiel konnte wegen der coronabedingten Absage nicht stattfinden. „In jedem Pflichtspiel haben wir unsere Leistung abzurufen, wenn wir erfolgreich sein wollen“, sagt SVA-Trainer Dominik Herre vor dem Derby. „Wir richten den Fokus wie in jedem Spiel auch im Heimspiel gegen Sindelfingen auf uns und wollen unseren Plan umsetzen, mit dem Ziel das Heimspiel für uns zu entscheiden.“ Nach der Partie gegen Sindelfingen ist dann zunächst eine Woche spielfrei.