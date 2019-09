SV Alberweiler landet Coup bei Titelverteidiger Freiburg

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben zum Auftakt der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd beim amtierenden Süd-Staffelmeister und deutschen Vizemeister SC Freiburg mit einem 3:2-Auswärtserfolg einen Coup gelandet. Vor 100 Zuschauern bei hochsommerlichen Temperaturen im Schönbergstadion gewann der SVA verdient mit 3:2 (1:0).

Unter den Zuschauern war Melanie Behringer, langjährige Bundesligaspielerin beim FC Bayern München sowie Nationalspielerin und derzeitige Co-Trainerin bei den DFB-U17-Juniorinnen. Sie sah in der siebten Minute die erste Großchance der Begegnung, als Alberweilers Kristina Halcinova alleine vor Freiburgs Keeperin Kiara Beck stand und die Torhüterin aus nächster Nähe anschoss. Das 0:1 fiel durch Julia Stützenberger, die nach einem Abspielfehler der Freiburger Hintermannschaft alleine vor Beck zum Abschluss kam. Den ersten Schuss konnte die Freiburger Torhüterin parieren, der zweite Versuch landete am Innenpfosten und von da aus im Freiburger Gehäuse zur verdienten Führung des SVA. In der 20. Minute lief erneut Stützenberger alleine auf Beck zu, der Abschluss ging direkt in die Arme der Freiburger Keeperin. Erneut Stützenberger verpasste es in der 27. Minute, das 2:0 für den SVA nachzulegen, bei zwei Versuchen scheiterte sie zunächst an der Keeperin, dann konnte eine Freiburger Spielerin den Ball auf der Linie zum Eckball klären.

SVA verpasst Vorentscheidung

Bis zum Halbzeitpfiff passierte nicht mehr viel, sodass es bei einer 1:0-Führung für den SVA blieb. Bereits zur Halbzeit hätte die Partie zugunsten des SVA entschieden sein können, wenn die Torchancen ausgenutzt worden wären, Freiburg hatte im ersten Spielabschnitt nicht eine klare Torchance.

Nach der Halbzeitpause hatte der SC Freiburg ein Plus an Eckbällen, konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen. Nach einer Balleroberung im Zentrum steuerte Mia Eickmann in der 50. Minute auf das Freiburger Tor zu, schaute auf und sah, dass die Freiburger Torhüterin weit vor dem Kasten stand. Eickmann schoss den Ball mit einem Schuss aus circa 35 Metern Torentfernung über Freiburgs Torhüterin Beck hinweg zum 2:0 für den SVA. Nach einem erneuten Fehlpass in der Freiburger Hintermannschaft kam es zum wiederholten Mal an diesem Tag zum Duell Stützenberger gegen Beck, die SVA-Angreiferin Stützenberger blieb eiskalt und schoss zum 3:0 für den SVA ein. Maria Seemann verpasste in der 66. Minute die Möglichkeit, die Führung in die Höhe zu schrauben.

Freiburg fand kein Mittel gegen die kompakt stehende SVA-Hintermannschaft. So kam es in der 72. Minute am Strafraumeck zu einem leichten Kontakt einer SVA-Abwehrspielerin mit der ehemaligen SVA-Spielerin Muriel Kroflin, die Schiedsrichterin Selina Menzel zeigte auf den Strafstoßpunkt. Mia Büchele verkürzte per Strafstoßtor zum 1:3 für den SC Freiburg. Freiburg konnte in der 79. Minute nach einem kurz ausgeführten Eckball erneut durch Büchele noch auf 2:3 verkürzen. Jedoch stand am Ende ein verdienter Auswärtserfolg des SVA in Freiburg.

„Darauf können wir stolz sein“

Das Fazit von SVA-Trainer Dominik Herre: „Kompliment an die komplette Mannschaft, bei diesen hochsommerlichen Temperaturen so eine disziplinierte Leistung über 80 Minuten abzurufen ist aller Ehren wert. Freiburg hat spielerisch im ganzen Spiel keine Mittel gefunden. um gefährlich vor unser Tor zu kommen. Gegen diesen hochkarätigen Gegner mit fünf U-Nationalspielerinnen im ersten Saisonspiel mit einer komplett neu aufgestellten Mannschaft so zu agieren, ist richtig stark. Es war ein verdienter Sieg, wir waren die bessere Mannschaft, darauf können wir stolz sein.“

Am zweiten Spieltag trifft der SVA am Samstag, 7. September, um 14 Uhr in der heimischen Hessenbühl-Arena in Alberweiler auf den TSV Crailsheim.