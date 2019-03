SV Alberweiler ist süddeutscher Futsalmeister 2019

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben sich am Sonntag die süddeutsche Futsalmeisterschaft der B-Juniorinnen in Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) geholt. Als Belohnung geht es am Sonntag nach Wuppertal zum DFB-Futsal-Cup, wo sich der SVA vor zwei Jahren den Titel sicherte.

Bevor das Turnier in Pfungstadt losging, wurde bereits die TSG 1899 Hoffenheim aus der Wertung genommen. Die Hoffenheimerinnen hatten am Vormittag bei den C-Juniorinnen gespielt und traten am Nachmittag mit derselben Mannschaft auch bei den B-Juniorinnen an. Da ein Team an einem Tag nur ein Turnier bestreiten kann, wurden alle Spiele der TSG Hoffenheim aus der Wertung genommen und mit 0:3 gewertet.

Der SV Alberweiler gewann das erste Spiel gegen den KSV Hessen Kassel mit 2:0 (Tore Solveig Schlitter und Laureta Temaj). Im nächsten Spiel wurde der TSV Schwaben Augsburg mit 2:0 durch Treffer von Schlitter und Malin Frisch besiegt. Vor dem entscheidenden Spiel um den Turniersieg gegen den SC Freiburg stand fest, dass Freiburg ein Unentschieden für den Turniersieg reichen würde.

Freiburg, amtierender süddeutscher Futsalmeister aus dem Jahr 2018, hatte mit 1:0 gegen den TSV Schwaben Augsburg und mit 5:0 gegen den KSV Hessen Kassel gewonnen und hatte somit ein besseres Torverhältnis als Alberweiler.

Das abschließende Spiel um den süddeutschen Meistertitel im Futsal gewann der SVA mit 3:1 durch ein Eigentor, ein Tor von Malin Frisch und ein Tor von Julia Kopf. Der SVA ist somit süddeutscher Futsalmeister der B-Juniorinnen 2019 und hat sich für den dritten DFB-Futsal-Cup am Sonntag, 10. März, in Wuppertal qualifiziert. Alberweiler war dort bereits 2017 dabei und holte sich bei der Premierenveranstaltung den deutschen Meistertitel im Futsal.