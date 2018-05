SV Alberweiler gewinnt Futsalturnier in Ötlingen

Der SV Alberweiler hat das B-Juniorinnenfutsalturnier in Ötlingen gewonnen. Das Turnier diente der Vorbereitung auf die württembergische Hallenmeisterschaft am 17. Februar in Wendlingen.

Insgesamt waren zehn Teams am Start, darunter die drei württembergischen Oberligamannschaften SV Böblingen, FV Löchgau und FV Vorwärts Faurndau. Aus der Bayernliga war der FFC Wacker München mit von der Partie. Klassenhöchstes Team war Bundesligist SV Alberweiler.

In der Vorrunde erzielte der SVA in vier Spielen vier klare Siege und erreichte als Erster der Gruppe B mit einem Torverhältnis von 13:1 das Halbfinale. Im Halbfinale war der SVA gegen den FV Löchgau klar tonangebend, verpasste es jedoch mehrfach, den Ball im Tor unterzubringen. Das spielentscheidende 1:0, das den Einzug in das Finale perfekt machte, fiel erst zehn Sekunden vor Schluss. Nach einem Torwartabwurf von Milena Graf auf Milena Kohlmeyer lupfte diese den Ball über die Löchgauer Keeperin, Mia Eickmann köpfte den Ball aus kürzester Torentfernung in das leere Tor zum Finaleinzug. Im ersten Halbfinale hatte sich Faurndau nach torloser Partie durch ein 2:1 im Sechsmeterschießen gegen Gastgeber SGM Wendlingen/Ötlingen I durchgesetzt.

Gegen Finalgegner Faurndau hatte Alberweiler in der Gruppenphase bereits einen klaren 4:0-Erfolg eingefahren und auch das Endspiel sollte eine klare Angelegenheit werden. Bereits nach drei Minuten stand es 3:0 für den SVA und am Ende ein nie gefährdeter 5:0-Erfolge. Die Tore im Finale erzielten Mia Eickmann, Laureta Temaj, Malin Frisch, Sarah Hagg und Vera Ellgass. SVA-Spielführerin Laureta Temaj wurde von den Trainern zur besten Spielerin des Turniers gewählt.

Die Spiele des SVA im Überblick:

Vorrunde: SVA – SGM Wendlingen/Ötlingen II 2:0, SVA – TSV Obertürkheim 3:1, SVA – SV Böblingen 4:0, SVA – FV Vorwärts Faurndau 4:0; Halbfinale: SVA – FV Löchgau 1:0; Finale: SVA – FV Vorwärts Faurndau 5:0.

SVA: Graf, Bozenhardt – Ellgass, Temaj, Eickmann, Kohlmeyer, Kunz, Hagg, Rädler, Hagg, Frisch, Kopf.