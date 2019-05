SV Alberweiler festigt Platz zwei

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben in der Bundesliga Süd das Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 3:1 (0:1) für sich entschieden und den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Der SVA hat zwei Spieltage vor Ende der Saison 2018/2019 vier Punkte Vorsprung auf den Dritten 1899 Hoffenheim. Der Abstand zum Tabellenführer SC Freiburg beträgt sechs Punkte, somit bestehen lediglich noch theoretische Chancen, Staffelmeister zu werden.

Die Begegnung in Frankfurt-Niedereschbach begann mit einer Doppelchance des SVA. In der 2. Minute bediente Julia Stützenberger Malin Frisch, die Chance wurde jedoch vergeben. Im Anschluss an einen Eckball wurde ein Schuss von SVA-Spielführerin Laureta Temaj abgeblockt, der Ball wäre unhaltbar im Tor gelandet. Wie aus dem Nichts ging Frankfurt in Führung: Nach einem Fehlpass in der Vorwärtsbewegung reagierte die komplette SVA-Abwehr zu behäbig und Lena Bencic traf zum 1:0.

Im weiteren Spielverlauf sollte Frankfurt noch einen Weitschuss auf das SVA-Gehäuse abgeben, ansonsten spielte sich das komplette Geschehen in der Eintracht-Hälfte ab. Bei einem Schuss von Maren Jerg zeichnete sich Eintracht-Keeperin Michelle Häuser aus (13.). Temaj setzte im Anschluss einen Freistoß knapp übers Tor, in der 18. Minute stand der Pfosten bei einem weiteren direkten Freistoß von Temaj im Weg. Stützenberger scheiterte am Außenpfosten (22.). Vor dem Halbzeitpfiff gab es noch Schüsse aus der zweiten Reihe von Solveig Schlitter, Julia Kopf und Frisch, die jedoch keine Torgefahr erzeugten.

Nach der Pause ging es gleich weiter wie im ersten Spielabschnitt, der SVA drängte Frankfurt hinten rein. Es dauerte bis zur 56. Minute, als sich Temaj ins Offensivspiel einschaltete und aus 20 Metern unhaltbar per Flachschuss zum hochverdienten Ausgleich traf. Nur eine Minute später umkurvte Stützenberger nach Vorlage von Schlitter mehrere Eintracht-Abwehrspielerinnen inklusive der Torhüterin und schob aus kürzester Entfernung zur Führung ein. Die Vorentscheidung fiel mit dem 3:1 (69.) durch Frisch nach erneuter Vorarbeit von Schlitter. In den letzten zehn Minuten vergaben Schlitter, Stützenberger und Frisch weitere Tore.

Hauptmanko bleibt Torausbeute

„Wir haben die kompletten 80 Minuten auf ein Tor gespielt. Es war eine disziplinierte kompakte Mannschaftsleistung mit dem ständigen Willen, das Spiel erfolgreich zu gestalten. Leider belohnen wir uns nicht für die gezeigten Leistungen, wir lassen viel zu viele hochkarätige Torchancen liegen, das ist unser Hauptmanko und ein Grund, warum es für ganz oben in der Tabelle höchstwahrscheinlich nicht reichen wird. Dennoch ist der zweite Tabellenplatz eine tolle Leistung.“

Aufgrund der U17-EM der Juniorinnen in Bulgarien findet das nächste Bundesligaspiel erst am Samstag, 25. Mai, um 14 Uhr statt. Dann empfängt der SVA das Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth.