Der Frauenfußball-Regionalligist SV Alberweiler empfängt in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals den Zweitligisten SG 99 Andernach. Das ergab die Auslosung am Dienstag in der DFB-Zentrale in Frankfurt/Main. Die Partien der ersten Hauptrunde sind für das Wochenende 26. und 27. September terminiert. Losfee war die Welt- und Europameisterin Renate Lingor, die die Paarungen unter Einhaltung der Hygienebedingungen zog, heißt es in einer Mitteilung auf dfb.de.

Gegen Andernach war Alberweiler im DFB-Pokal bereits in der Saison 2017/18 gefordert. Seinerzeit gewann der SVA zu Hause mit 1:0 durch ein Tor von Janina Friese und zog so in die zweite Runde ein.

Zwölf Freilose

Das Teilnehmerfeld in der neuen Saison steht aufgrund der coronabedingten Aussetzung des Spielbetriebs noch nicht ganz fest. Für die Mannschaften, die sich noch über die Pokalwettbewerbe der Landesverbände qualifizieren müssen, kamen bei der Auslosung Platzhalter mit dem jeweiligen Verband zum Einsatz. Insgesamt nehmen 52 Mannschaften am DFB-Pokal teil. Für die erste Hauptrunde gab es zwölf Freilose: Diese erhielten alle zwölf Bundesliga-Vereine der abgelaufenen Saison. Damit blieben 40 Mannschaften in den beiden Lostöpfen, die unter regionalen Gesichtspunkten in die Gruppen Nord und Süd eingeteilt wurden, innerhalb derer die Paarungen dann ausgelost wurden. Die Mannschaft von SVA-Cheftrainerin Chantal Bachteler, die sich am vergangenen Sonntag durch einen 2:1-Sieg gegen den FV Löchgau im Finale des WFV-Pokals 19/20 für den DFB-Pokal qualifiziert hatte, befand sich im Lostopf Süd.

Da der dritte Spieltag der Frauen-Bundesliga parallel zur ersten Runde im DFB-Pokal stattfindet, finden die Pokalspiele von Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach und dem SV Meppen gegen Grün-Weiß Neukölln bereits eine Woche früher, am Wochenende 19. und 20. September, statt. Die Mannschaften, die in der ersten Runde noch ein Freilos haben, steigen in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein. Diese wird am 31. Oktober und 1. November ausgetragen. Das DFB-Pokalfinale der Frauen 2021 findet im Kölner Rhein-Energie-Stadion statt.