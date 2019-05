SV Alberweiler empfängt Greuther Fürth

Die Fußball-B-Juniorinnen des SV Alberweiler empfangen am 17. Spieltag der Bundesliga Süd das Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth. Anpfiff in der Hessenbühl-Arena in Alberweiler ist am Samstag, 25. Mai, 14 Uhr.

Die Ausgangslage vor dieser Partie könnte kaum unterschiedlicher sein. Fürth darf auf keinen Fall verlieren, sonst steht der Aufsteiger als sicherer Absteiger fest. Der SVA hat die Chance, sich mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz zu sichern – es wäre die beste Endplatzierung für Alberweiler in der Bundesliga-Geschichte. Das bislang beste Ergebnis war Platz drei in der Saison 2017/18.

Nur noch theoretische Chancen besitzt der SVA auf die Meisterschaft der Bundesliga Süd, Tabellenführer SC Freiburg hat bei zwei ausstehenden Spielen sechs Punkte Vorsprung auf den SVA und benötigt lediglich noch einen Punkt aus zwei Spielen, um uneinholbar zu sein und um die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. Das Hinrundenspiel in Fürth endete mit 7:0 für den SVA, der als klarer Favorit in die zweite Begegnung geht. „Wir wollen im letzten Heimspiel der Saison erneut eine mannschaftlich geschlossene Leistung abrufen und das von der ersten bis zur letzten Minute. Unser klares Ziel ist es, den zweiten Tabellenplatz mit einem Heimsieg fix zu machen“, sagt Trainer Dominik Herre. Personell stehen ihm bis auf Saskia Hepp (Knöchelbruch) und Emely Kaiser (Leistenprobleme) im Heimspiel gegen Fürth alle Spielerinnen zur Verfügung.