SV Alberweiler bleibt weiter verlustpunktfrei

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben auch ihr fünftes Pflichtspiel der Saison 2020/21 in der Fußball-Bundesliga Süd gewonnen. Das Auswärtsspiel beim SC Dortelweil endete mit 2:0 (1:0) für den SVA vor 80 Zuschauern.

In einer von beiden Mannschaften sehr fair geführten Begegnung dominierte der SVA auf Kunstrasen komplett das Spielgeschehen. Allerdings machte sich der SVA das Leben selbst schwer gegen einen sehr tief stehenden Gegner. Mit mehr Konsequenz im Abschluss hätte Alberweiler die Partie früher für sich entscheiden können. Bereits in der ersten Minute setzte Linda-Katarina Glöggler einen Eckball ans Außennetz. Bei dieser Ecke bemerkte das Schiedsrichterinnengespann, dass alle vier Eckfahnen fehlten – so warteten beide Teams bis diese nach circa fünf Minuten aufgebaut waren. Das 1:0 für den SVA fiel nach einem stramm in die Mitte getretenen Eckball von Glöggler, den Sophie Chantal Reifschneider unglücklich per Kopf ins eigene Tor bugsierte (13.).

In Minute 21 verpasste es Glöggler die Führung auszubauen, ihr Schuss ging knapp über das von Jolina Rahn gehütete Dortelweiler Gehäuse. Maria Seemann traf kurz darauf mit einem Eckball den Außenpfosten (27.), Lara Kutscher zielte nach einer Ecke zu zentral auf das Dortelweiler Tor. So blieb es beim 1:0-Halbzeitstand für den SVA.

Kutscher locht aus fünf Metern per Direktabnahme ein

Direkt nach dem Seitenwechsel kam Caitlin Bolinger aus zehn Metern frei zum Schuss, der allerdings eine sichere Beute für Jolina Rahn war. Die SCD-Keeperin parierte in der Folge erneut gegen Bolinger sowie gegen Seemann, Glöggler und Hanna Michalsky. Der zweite Treffer des Tages fiel in der 63. Minute nach schöner Vorarbeit von Glöggler. Sie drang per Tempodribbling in den Strafraum ein und bediente Kutscher, die aus fünf Metern per Direktabnahme einlochte. Der SVA dominierte zwar weiter, erzielte jedoch keinen Treffer mehr und so blieb es beim 2:0 für Alberweiler. Somit ist der SVA nach fünf Spielen weiterhin verlustpunktfrei und steht punktgleich mit dem Tabellenführer SC Freiburg aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Tabellenplatz zwei.

Die Siegesserie soll nach dem Willen von Alberweiler auch am kommenden Samstag, 24. Oktober, im Heimspiel gegen VfL Sindelfingen Ladies anhalten. Anstoß im Derby ist in der heimischen Hessenbühl-Arena um 14 Uhr.