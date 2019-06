Der Alemannische Narrenring (ANR) hat sich bei einem außerordentlichen Konvent in Eberhardzell in der Führungsspitze neu aufgestellt. Der bisherige ANR-Vizenarrenmeister Markus Stark aus Schemmerberg wurde von den Vertretern von 85 Zünften einstimmig zum neuen ANR-Präsident und Narrenmeister gewählt, heißt es in einer Mitteilung des Verbands

Stark ist Ehrenzunftmeister der Schemmerberger Narrenzunft Brühlhund, er hatte diese von der Gründung 1994 bis zum Jahr 2015 geführt. In den vergangenen sechs Jahren war Stark außerdem bereits als ANR-Vizenarrenmeister auf Verbandsebene in der Verantwortung, bevor er jetzt an die Spitze aufrückte.

Bei dem außerordentlichen Konvent in Eberhardzell waren 180 Vertreter von 85 der insgesamt 90 ANR-Zünfte dabei. Ziel war es, die Geschehnisse vom Frühjahrskonvent in Leimbach (Bodenseekreis) durch das Präsidium zusammen mit den Mitgliedszünften aufzuarbeiten und zu klären. Dort hatte der Präsident Präsident Augustin Reichle seine Kandidatur zurückgezogen und wütend den Saal wütend verlassen.

Zwei Lager im Präsidium

Hintergrund waren Streitigkeiten und verschiedene Auffassungen in zwei Lagern innerhalb des Präsidiums, berichtete die Ausgabe Friedrichshafen der „Schwäbischen Zeitung“ seinerzeit. Das Präsidium schlug damals sogleich Stark zum Nachfolger vor, aber eine sofortige Wahl ohne vorherige Klärung der Unstimmigkeiten kam nicht bei allen gut an. Daher wurde die Neuwahl seinerzeit schließlich abgeblasen und ein außerordentlicher Konvent vorgeschlagen.

Zu dieser Aufarbeitung auf dem Treffen kürzlich in Eberhardzell heißt es in der Mitteilung des ANR: „Bei der Aussprache des Präsidiums und der Zünfte konnten alle Sichtweisen offen gelegt werden, danach stand einer Wahl der zu besetzenden Präsidiumsmitglieder nichts mehr im Wege.“

Nicht nur der Präsident wurde gewählt. Die Kanzelarin Claudia Bosler (Reute) und die Brauchtumerin Gabi Pfarherr (Ochsenhausen) wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Anita Kauschinger (Waldburg) wurde als neue Protokollerineinstimmig ins Präsidiumsteam gewählt.

Jubiläum am 21. Juni

Die nächste große Aufgabe steht dem neu gewählten Präsidium bereits mit dem Jubiläumsabend zum 50-jährigen Bestehen des Alemannischen Narrenring bevor. Hierzu werden am 21. Juni insgesamt circa 400 geladene Gäste in Kluftern (Bodenseekreis) erwartet. Dieser Festtermin wurde bewusst gewählt, da am 21. Juni .1969 der ANR mit 14 Zünften in Friedrichshafen gegründet wurde.

Der ANR als Dachverband von 90 Mitgliedszünften vertritt 27 000 Mitglieder, hiervon sind 18 000 aktive Hästräger. Der Verband ist in die Regionen Bodensee, Allgäu und Oberschwaben-Donau aufgeteilt.

Zusatzinformationen: Das neue ANR-Präsidium auf einen Blick

Präsident & Narrenmeister Markus Stark

Schatzmeister Fridolin Aierstock

Brauchtumerin Gabi Pfarherr

Protokollerin Anita Kauschinger

Kanzelarin Claudia Bosler

Jugendleiter Sebastian Peter

Oberzunftmeister Region Oberschwaben-Donau Helmut Eichler

Oberzunftmeister Region Allgäu Jürgen Hanser

Oberzunftmeister Region Bodensee Markus Kast

Chronist Reiner Stadler