Stützenberger erzielt Hattrick

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben auch nach dem fünften Spieltag in der Fußball-Bundesliga Süd eine makellose Bilanz. Im Derby bei den VfL Sindelfingen Ladies im Floschenstadion gewann der SVA vor 80 Zuschauern verdient mit 3:0 (0:0). Bei einer konsequenteren Chancenverwertung hätte das Ergebnis deutlich höher ausfallen können.

Die kompletten 80 Minuten spielten sich in der Sindelfinger Spielhälfte ab. Die VfL-Torhüterin Mara Ambrosch zeigte eine überragende Leistung und bewahrte ihre Mannschaft vor weiteren SVA-Treffern. In der ersten Halbzeit verpasste es Alberweiler mehrfach, in Führung zu gehen. Insgesamt sieben Großchancen wurden vergeben durch Maria Seemann, Julia Kopf (je zweimal), Julia Stützenberger, Mia Eickmann und Julia Hagel.

Auch in Spielabschnitt zwei war das Bild unverändert, der SVA drängte auf das Sindelfinger Tor. In der ersten Minute der zweiten Halbzeit köpfte Jana Erdle einen von Julia Kopf getretenen Eckball knapp am VfL-Gehäuse vorbei. Nach einer schönen Kombination über Seemann und Stützenberger kam Julia Kopf in der 43. Minute sieben Meter vor dem Tor frei zum Schuss, das Leder ging über das VfL-Tor. In Minute 49 startete Seemann einen ihrer zahlreichen Sturmläufe, scheiterte jedoch an der Sindelfinger Keeperin Ambrosch. Das längst überfällige 1:0 für den SVA fiel nach einer Freistoßflanke von Kopf in der 53. Minute, Stützenberger drückte den Ball aus fünf Metern über die Linie. Die Vorentscheidung, das 2:0, erzielte erneut Stützenberger auf Vorlage von Erdle. Von der 63. bis zur 67. Minute vergab der SVA vier weitere Großchancen durch die eingewechselte Lisa Sock, Seemann, SVA-Spielführerin Franziska Gaus und Kopf. Bevor das Tor zum 3:0-Endstand fiel, ließ der SVA in den letzten zehn Minuten fünf weitere Großchancen ungenutzt. Das Tor zum 3:0 ging schließlich erneut auf das Konto von Stützenberger, die damit einen lupenreinen Hattrick perfekt macht (80.). Es war Stützenbergers insgesamt achtes Saisontor.

Bevor es in der Bundesliga Süd am Samstag, 19. Oktober, mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Spielbeginn: 12 Uhr) in der Hessenbühl-Arena weitergeht, spielt Alberweiler unter der Woche in der ersten Runde des WFV-Pokals. Am Dienstag, 15. Oktober, trifft der SVA um 18.30 Uhr in Tettnang auf die B-Juniorinnen des TSV Tettnang.