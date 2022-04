Spendenlauf erbringt 3500 Euro für die Ukrainehilfe

Dem kalten Ostwind beim Spendenlauf des Autohauses Rapp haben 417 Läuferinnen und Läufer im doppelten Sinn getrotzt: Pro Starter zahlt das Autohaus Rapp fünf Euro für die Ukrainehilfe der Stadt Biberach.

„Für die beiden verhinderten Bürgermeister Mario Glaser und Norbert Zeidler legen wir zusammen nochmals 250 Euro drauf, damit sie sich nicht grämen müssen, nicht mitgelaufen zu sein“, sagt Andrea Rapp-Kübler. Dazu kommen Einnahmen aus der Spendenkasse und der Erlös aus dem Verkauf von Essen und Getränken. Die Beträge rundet das Autohaus Rapp noch auf die Gesamtsumme von 3500 Euro auf.

In der Spendenkasse waren am Vortag des Laufs auch mehr 200 Euro von Annalena Willig aus Schemmerhofen gelandet: „Weil sie am Tag des Laufes verhindert war, hatte sie im Vorfeld einen Flohmarkt zu Gunsten der Aktion veranstaltet, Muffins gebacken und verkauft sowie bei der Geburtstagsfeier ihres Vaters unter den Gästen gesammelt und hat ihren Erlös ins Autohaus gebracht“, berichtet Rapp-Kübler von diesem berührendem Engagement.

Die Idee zum Spendenlauf hatte das Team des Autohauses gemeinsam mit dem Verein Lauffreunde Biberach (Biberacher Genießerlauf), der auch in Vorbereitung, Werbung und Durchführung geholfen hatte, anlässlich der Präsentation des neuen Dacia Jogger.

„Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfte man jetzt noch an den blau-gelben Armbändchen erkennen, die Thilo Schneiders Schützashop gespendet hat“, so sich Lauffreunde-Kassierer Harry Zell. Biberachs OB Norbert Zeidler, der leider nicht dabei sein konnte, zeigte sich angetan: „Die große Welle der Hilfsbereitschaft, die wir gerade erleben, ist mehr als beeindruckend.“ Von Herzen dankt er für die „großartige Aktion zugunsten unserer Ukrainehilfe“ allen Spendern und Teilnehmern, dem Team des Autohauses Rapp und den Lauffreunden Biberach.