Mehr als 48 Helfer engagieren sich im Raum Schemmerhofen ehrenamtlich im Deutschen Roten Kreuz. Im vergangenen Jahr 2018 leisteten sie 4550 Stunden im Dienst am Nächsten. Das hat der Verband mitgeteilt.

Neben der Blutspendearbeit, den Sanitätswachdiensten, dem Jugendrotkreuz und dem Bevölkerungsschutz bildet das DRK jährlich kreisweit rund 5000 Bürger in Erster Hilfe aus.

Als Helfer vor Ort unterstützen sie unter anderem den Rettungsdienst, indem sie die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungswagens überbrücken, so dass keine wertvolle Zeit verloren geht.

In der vergangenen Woche hat die DRK-Bereitschaft des Kreisverbands Biberach die alljährliche Jahressammlung abgeschlossen. Der Beitrag aus der Sammlung werde gezielt für die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer des Roten Kreuzes eingesetzt, teilt das DRK mit. Im Landkreis Biberach hat das DRK mehr als 600 ehrenamtliche Helfer, die sich in zwölf Ortsvereinen und Bereitschaften engagieren. Sie haben im vergangenen Jahr zusammen mehr als 100 000 Dienststunden geleistet. Hinzu kommen mehr als 200 Mitglieder des Jugendrotkreuzes. Beim Rettungsdienst des DRK arbeiten außerdem rund 200 Mitarbeiter, die sich an 365 Tagen um Notfälle kümmern. Eingesetzt werden sie in den sieben DRK-Rettungswachen des Landkreises und in der Integrierten Leitstelle in Biberach.