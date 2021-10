Spatenstich zur Erweiterung der Alberweiler Kita

Mit dem symbolischen Spatenstich wurden die Bauarbeiten für den Anbau der Kindertagesstätte in Alberweiler eingeläutet. Bereits Ende des vergangenen Jahres war der Grundsatzbeschluss für die Erweiterung der Einrichtung in der Weiherstraße gefasst worden. Die bisherige zweigruppige Einrichtung hat dringend Erweiterungsbedarf für die drei- bis sechsjährigen Kindern und wird daher um eine Regelgruppe erweitert. Im Rahmen des An- und Umbaus ist auch ein Ruheraum geplant, um bei Bedarf ein Betreuungsmodell mit verlängerten Öffnungszeiten anzubieten.

Bürgermeister Mario Glaser bedankte sich beim Architekturbüro Tress für die Planungen und die gute Zusammenarbeit. Der ausführenden Firma Gebrüder Schliesser aus Wain wünschte er für den Rohbau gutes Gelingen und vor allem eine unfallfreie Baustelle. Die Arbeiten an der Kindertagesstätte sollen voraussichtlich im Sommer 2022 abgeschlossen werden. Die Alberweiler Kinder zeigten sich begeistert und voller Vorfreude. Von der Eingangstüre aus beobachten täglich viele kleine Zuschauer das Baustellengeschehen. Einige von ihnen waren auch beim Fototermin mit dabei zusammen mit (von links) Bauamtsleiter Markus Lerch, Ortsvorsteher Fabian Egle, Manfred Zanor (Gebrüder Schliesser), Bürgermeister Mario Glaser, Architekt Manuel Tress, Erzieherin Verena Eisenmann und Kita-Leiterin Juliane Romer. Foto: Privat