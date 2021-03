Spatenstich in Ingerkingen – Grundstücke für Betriebe

Mit dem symbolischen Spatenstich haben im Gewerbegebiet Reuteäcker offiziell die Erschließungsarbeiten zur Erweiterung des Gewerbegebiets am Ingerkinger Ortsrand begonnen.

Am bestehenden Gewerbegebiet Reuteäcker entstehen vier bis fünf Bauplätze für Gewerbetreibende. Zwei Plätze davon seien bereits verkauft, teilt die Gemeinde mit. Die Firma Hinder aus Bad Waldsee hat in der vergangenen Woche mit den ersten Tiefbauarbeiten begonnen. In den nächsten Wochen werden die nötigen Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle verlegt sowie ein Retentionsbecken angelegt. Die Wasserleitungsinstallation wird von der Firma Bertsch aus Schemmerhofen ausgeführt. Das Baugebiet werde zeitgemäß mit Breitband und Gas versorgt, teilt Bauamtleiter Markus Lerch mit. Mit Fertigstellung der Erschließungsarbeiten rechnen die Verantwortlichen bis Ende Mai. Bürgermeister Glaser dankte dem Ingenieurbüro ES-Tiefbauplanung für die Planungsleistungen und für die Baubegleitung und wünschte der beauftragten Firma Hinder gutes Gelingen und eine unfallfreie Baustelle. .