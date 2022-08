Spanische-schwäbische Wortkünstlerin zu Gast im Kunstschalter

Im Kunstschalter in Schemmerberg ist am Sonntag, 28. August, die Spoken-Word-Künstlerin Sophia Sagezza zu Gast. Die Spanierin mit Wurzeln in der Region tritt europaweit auf und beschreibt in ihren auf Deutsch und Englisch vorgetragenen Texten die Nahtstellen und Wunden der Gegenwart. Ihre Texte kreisen um Feminismus, Achtsamkeit, Liebe zu sich selbst und anderen, Queerness, und polyamouröse Beziehungen. Ihre einstündige Textcollage ist voller Emotion, fesselnd, tiefempfunden, auch mal aufwühlend. Musikalisch wird der Abend begleitet von Steffen Dietze. Der Abend mit der Wortkünstlerin im Kunstschalter in der Raiffeisenstraße 9 in Schemmerberg beginnt um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) und dauert laut Veranstalter 65 bis 70 Minuten. Der Eintritt kostet 11 Euro (ermäßigt 9 Euro). Nähere Infos gibt es per E-Mail an info@kunstschalter-schemmerhofen.de